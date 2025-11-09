Энергоомбудсмен Грузии назвала главные угрозы отравления угарным газом

https://sputnik-georgia.ru/20251109/energoombudsmen-gruzii-nazvala-glavnye-ugrozy-otravleniya-ugarnym-gazom-295668214.html
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Большинство несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, происходит в арендованных квартирах, заявила энергоомбудсмен Грузии Нино Гулеишвили. С приближением отопительного сезона в Грузии тема отравления угарным газом становится все более актуальной. "Самый большой риск по-прежнему в арендованных квартирах. К сожалению, часто в арендованной квартире сеть устроена кустарно или установлено оборудование, не соответствующее стандартам. Самые частые случаи происходят в арендованных квартирах. 80% выявленных нарушений приходится на них", – сказала Гулеишвили. По ее словам, в целом число выявленных нарушений по установке газовых систем уменьшилось незначительно. "Если мы посмотрим на статистику по сравнению с предыдущими годами, а конкретно на количество несчастных случаев, то эта цифра намного ниже, чем в предыдущие годы. Это именно благодаря тому, что в результате проверок, когда у потребителя отключали определенный тип оборудования, а также сообщали, что сеть нуждается в переделке или другом устройстве, с этой информацией соглашались и вносили изменения", – сказала Гулеишвили. Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата; котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии. Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире; из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. Также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Большинство несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, происходит в арендованных квартирах, заявила энергоомбудсмен Грузии Нино Гулеишвили.
С приближением отопительного сезона в Грузии тема отравления угарным газом становится все более актуальной.
"Самый большой риск по-прежнему в арендованных квартирах. К сожалению, часто в арендованной квартире сеть устроена кустарно или установлено оборудование, не соответствующее стандартам. Самые частые случаи происходят в арендованных квартирах. 80% выявленных нарушений приходится на них", – сказала Гулеишвили.
По ее словам, в целом число выявленных нарушений по установке газовых систем уменьшилось незначительно.
"Если мы посмотрим на статистику по сравнению с предыдущими годами, а конкретно на количество несчастных случаев, то эта цифра намного ниже, чем в предыдущие годы. Это именно благодаря тому, что в результате проверок, когда у потребителя отключали определенный тип оборудования, а также сообщали, что сеть нуждается в переделке или другом устройстве, с этой информацией соглашались и вносили изменения", – сказала Гулеишвили.
В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны.
Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей.
На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов:
котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата;
котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии.
Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах.
Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире; из минусов – необходимость проверять систему на безопасность.
Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. Также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.