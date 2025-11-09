https://sputnik-georgia.ru/20251109/energoombudsmen-gruzii-nazvala-glavnye-ugrozy-otravleniya-ugarnym-gazom-295668214.html

Энергоомбудсмен Грузии назвала главные угрозы отравления угарным газом

Энергоомбудсмен Грузии назвала главные угрозы отравления угарным газом

С приближением отопительного сезона в Грузии тема отравления угарным газом становится все более актуальной 09.11.2025

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Большинство несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, происходит в арендованных квартирах, заявила энергоомбудсмен Грузии Нино Гулеишвили. С приближением отопительного сезона в Грузии тема отравления угарным газом становится все более актуальной. По ее словам, в целом число выявленных нарушений по установке газовых систем уменьшилось незначительно. "Если мы посмотрим на статистику по сравнению с предыдущими годами, а конкретно на количество несчастных случаев, то эта цифра намного ниже, чем в предыдущие годы. Это именно благодаря тому, что в результате проверок, когда у потребителя отключали определенный тип оборудования, а также сообщали, что сеть нуждается в переделке или другом устройстве, с этой информацией соглашались и вносили изменения", – сказала Гулеишвили. Особенности отопления В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны. Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки. Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей. На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: Электрические системы в Грузии – редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах. Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире; из минусов – необходимость проверять систему на безопасность. Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. Также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

