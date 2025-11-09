Как талант Хатии Буниатишвили покорил весь мир – видео

https://sputnik-georgia.ru/20251109/kak-talant-khatii-buniatishvili-pokoril-ves-mir---video-295714341.html

Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году, учиться игре на фортепиано начала в три года со старшей сестрой Гванцей. В шесть лет Хатия Буниатишвили дала свой первый... 09.11.2025, Sputnik Грузия

В десять лет она уже выступала с гастрольными турами в странах Европы, США и Израиле. Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия стала призером конкурса молодых пианистов им. Горовица в Киеве, выиграла конкурс молодых грузинских музыкантов, учредителем которого стала пианистка Елизавета Леонская.За свою творческую карьеру Хатия покорила множество сцен, выступая с концертами в разных странах мира. В 2020 году она стала послом французского бренда часов и ювелирных изделий Cartier. Сегодня Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции.Дважды она становилась лауреатом одной из престижных наград ECHO Klassik Awards: в 2012 году за альбом Ференца Листа и в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп". Буниатишвили – лауреат премии Borletti-Buitoni Trust Awards, а ее альбом Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки.Альбомы талантливой пианистки не раз становились лидерами по количеству скачиваний на iTunes и Amazon. За жизнью Хатии в Instagram, где она регулярно публикует фото и видео, наблюдают более 330 тысяч человек.

