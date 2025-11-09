https://sputnik-georgia.ru/20251109/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-noyabrya-2025-295696179.html

Какой сегодня церковный праздник: 9 ноября 2025

По православному церковному календарю 9 ноября отмечают день памяти cвятых Нестора, Капитолины, Еротииды, Марка и других 09.11.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Нестор СолунскийПо церковному календарю 9 ноября поминают мученика Нестора Солунского, ученика великомученика Дмитрия Солунского.В Солуни, по случаю прибытия императора, проходили гладиаторские бои, на которых любимец правителя германец Лий побеждал всех, сбрасывая побежденных с помоста на острые копья.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Юный Нестор не мог равнодушно смотреть, как силач убивает людей. Он пошел в темницу к cвятому Димитрию и попросил благословения на борьбу с Лием. Учитель, благословив Нестора, сказал, что вместе с победой ему предстоит пострадать за Христа.Юноша в неравной схватке победил силача и сбросил его с помоста на копья. Император разгневался и, узнав, что на битву юношу благословил святой Димитрий, казнил их обоих. Произошло это в 306 году.Святые мученицыПо церковному календарю 9 ноября поминают мучениц Капитолину и Еротииду, пострадавших за веру в IV веке.Происходила Капитолина из богатого и знатного рода. Отпустив рабов на свободу, будущая святая раздала все свое имущество нищим. Ее схватили как христианку и заточили в темницу. Святую деву казнили за отказ отречься и поклониться идолам.Служанку Капитолины Еротииду избили палками за то, что, заступаясь за свою госпожу, она бросила камень в правителя. После пыток ее тоже казнили. Произошло это в 304-м.Марк ФиваидскийПо церковному календарю 9 ноября поминают мученика Марка Фиваидского, пострадавшего во время гонения христиан в IV веке.За исповедание христианской веры Марк принял мученическую смерть в Азии после долгих и жестоких пыток. Произошло это в 304 году.ИмениныПо церковному календарю 9 ноября именины отмечают Капитолина, Андрей, Валентин, Марк, Нестор и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников.

