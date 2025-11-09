https://sputnik-georgia.ru/20251109/lavrov-rasskazal-o-glavnom-kamne-pretknoveniya-v-peregovorakh-s-ssha-po-ukraine-295706109.html

Лавров рассказал о главном камне преткновения в переговорах с США по Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова в интервью РИА "Новости" коснулся вопросов Договора СНВ, ситуации вокруг Украины, а также...

Вопрос: Президент России Владимир Путин объявил, что Российская Федерация готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Были ли какие-то ответные сигналы от США? Предлагала ли Москва Вашингтону встречу, чтобы обсудить т. н. время пост-ДСНВ? Если да, то на каком уровне? Ответ: Выдвинутая Президентом России конструктивная инициатива в сфере "пост-ДСНВ" говорит сама за себя. Она лишена "двойного дна", предельно проста для понимания. Ее практическая реализация не потребует каких-либо специфических дополнительных усилий. Поэтому не видим необходимости в углубленном обсуждении нашей идеи. Единственное, что нужно – это взаимность со стороны США: мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться. Разумеется, если у американцев возникнут вопросы, то они всегда могут их нам задать. Пока содержательной реакции от Вашингтона не поступало. Как нам было сказано по дипломатическим каналам, "вопрос рассматривается". Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным. Вопрос: Какой сейчас главный камень преткновения в переговорах с США по урегулированию вокруг Украины? Где мы готовы пойти на уступки, а где нет? Ответ: Достигнутые в ходе российско-американского саммита на Аляске 15 августа понимания по Украине сформулированы на основе условий справедливого и устойчивого урегулирования, изложенных Президентом В. В. Путиным еще в июне 2024 года в ходе его встречи с руководством нашего Министерства. Приняты во внимание и предложения, которые незадолго до Анкориджа передал нам спецпредставитель президента США С. Уиткофф. Тогда американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы В. Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путём и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны". Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе. При этом акцентирую: несмотря на их – по сути – компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это. Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принявших в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах судьбоносные решения о воссоединении с исторической Родиной. Не забываем и о необходимости устранения первопричин конфликта, которые мы много раз называли. Вопрос: Какой будет ответ России, если замороженные активы Российской Федерации направят на помощь Киеву? Ответ: Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков. Такие действия – открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов. Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует. Конфискация наших ЗВР не спасёт киевских протеже "единой Европы". Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится. Видя это, не все в Евросоюзе готовы слепо идти на подобные шаги, чреватые еще и серьезными репутационными рисками для еврозоны как территории экономической деятельности. Россия даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причиненный нам ущерб. В Брюсселе и других западных столицах ещё могут образумиться и отказаться от планируемой авантюры. Вопрос: Администрация США сообщала Вам о готовности де-юре признать Крым российской территорией в рамках мирного плана? Ответ: По понятным причинам мы не раскрываем все детали обсуждений с американской стороной по украинскому вопросу, хотя когда в СМИ вбрасывают откровенные фейки, мы естественно делаем соответствующие комментарии. Дискуссия охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту. Хотя именно так пытаются "изображать" переговоры некоторые журналисты и эксперты, что в корне неверно. Еще раз повторю, что завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали своё право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией. Так что вопрос о принадлежности полуострова для нас закрыт. Вопрос: Когда и где может пройти встреча российской и американской делегаций по взаимным раздражителям Российской Федерации и США? А Ваша встреча с М. Рубио? Где и когда она может состояться? Ответ: Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, они достались нам в наследство от предыдущей администрации США. Разгребать завалы придется ещё долго. С приходом новой администрации мы ощутили готовность с её стороны возобновить диалог. Он идёт, но не так быстро, как хотелось бы. Весной было проведено два раунда консультаций, достигнут ряд договоренностей по улучшению условий жизнедеятельности диппредставительств. Со своей стороны, в рамках этого диалога считаем важным не ограничиваться только проблемами дипмиссий. Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас Б. Обамой в декабре 2016 года за три недели до первой инаугурации Д. Трампа. Тогда ещё кандидат в советники по нацбезопасности М.Флинн звонил нашему послу и от имени будущего президента США просил не реагировать резко на провокации уходящей демократической администрации: мол, вот въедем в Белый дом и все утрясем. Пока ждем. Американской стороне переданы наши предложения и по дипнедвижимости и по авиасообщению. Сейчас идут рабочие контакты насчёт возможности продолжения диалога. Мы с госсекретарем М. Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

