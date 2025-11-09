Грузия
Несчастный случай в Западной Грузии – погиб десятиклассник
Несчастный случай в Западной Грузии – погиб десятиклассник
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ученик десятого класса погиб в результате обрушения старого гаража в городе Терджола (Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". По словам очевидцев, подросток был из села Чхаридана и учился в местной школе. Несовершеннолетний погиб на месте. МВД начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
23:05 09.11.2025
© photo: Sputnik / StringerСкорая медицинская помощь 112
Скорая медицинская помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
МВД начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности"
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ученик десятого класса погиб в результате обрушения старого гаража в городе Терджола (Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2".
По словам очевидцев, подросток был из села Чхаридана и учился в местной школе. Несовершеннолетний погиб на месте.
МВД начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".
