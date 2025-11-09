https://sputnik-georgia.ru/20251109/neschastnyy-sluchay-v-zapadnoy-gruzii--pogib-desyatiklassnik-295716157.html

Несчастный случай в Западной Грузии – погиб десятиклассник

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ученик десятого класса погиб в результате обрушения старого гаража в городе Терджола (Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". По словам очевидцев, подросток был из села Чхаридана и учился в местной школе. Несовершеннолетний погиб на месте. МВД начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

