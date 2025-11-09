https://sputnik-georgia.ru/20251109/neschastnyy-sluchay-v-zapadnoy-gruzii--pogib-desyatiklassnik-295716157.html
Несчастный случай в Западной Грузии – погиб десятиклассник
Несчастный случай в Западной Грузии – погиб десятиклассник
Sputnik Грузия
МВД начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности" 09.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-09T23:05+0400
2025-11-09T23:05+0400
2025-11-09T23:05+0400
происшествия
грузия
новости
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237351_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e678d6cf5abd18f78d123d45ec87f32b.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ученик десятого класса погиб в результате обрушения старого гаража в городе Терджола (Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". По словам очевидцев, подросток был из села Чхаридана и учился в местной школе. Несовершеннолетний погиб на месте. МВД начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237351_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_927a0ae40c0c53d67f9c91f5eba73ccd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии
Несчастный случай в Западной Грузии – погиб десятиклассник
МВД начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности"
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ученик десятого класса погиб в результате обрушения старого гаража в городе Терджола (Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2".
По словам очевидцев, подросток был из села Чхаридана и учился в местной школе. Несовершеннолетний погиб на месте.
МВД начало расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".