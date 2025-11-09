https://sputnik-georgia.ru/20251109/pravitelstvo-gruzii-rabotaet-nad-novoy-strategiey-razvitiya-strany-295715821.html
Правительство Грузии работает над новой стратегией развития страны
Правительство Грузии работает над новой стратегией развития страны
Sputnik Грузия
Стратегия станет руководством, реализация которого обеспечит последовательное и стабильное развитие страны в ближайшие годы, заявил премьер 09.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-09T20:58+0400
2025-11-09T20:58+0400
2025-11-09T21:56+0400
грузия
новости
экономика
ираклий кобахидзе
правительство грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282980757_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a770bdd1673c3da8ce4955399783b961.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Правительство Грузии работает над десятилетней стратегией развития страны, которая будет сосредоточена на вопросах образования, здравоохранения, экономики и социального развития, сообщила пресс-служба аппарата правительства. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил в воскресенье основные направления документа с членами кабинета министров и мэром Тбилиси Кахой Каладзе. По каждому направлению определены цели, которых страна должна достичь в ближайшие годы. Работа над документом будет вестись интенсивно, и он будет представлен общественности в ближайшее время. Действующая стратегия развития Грузии рассчитана на срок до 2026 года включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282980757_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_88a715ade76d6f591c77b024a4b9b2e6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, правительство грузии
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, правительство грузии
Правительство Грузии работает над новой стратегией развития страны
20:58 09.11.2025 (обновлено: 21:56 09.11.2025)
Стратегия станет руководством, реализация которого обеспечит последовательное и стабильное развитие страны в ближайшие годы, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Правительство Грузии работает над десятилетней стратегией развития страны, которая будет сосредоточена на вопросах образования, здравоохранения, экономики и социального развития, сообщила пресс-служба аппарата правительства.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил в воскресенье основные направления документа с членами кабинета министров и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.
Глава правительства отметил, что стратегия станет руководством, реализация которого обеспечит последовательное и стабильное развитие страны в ближайшие годы, поэтому важно определить приоритетные направления, конкретные цели и задачи.
По каждому направлению определены цели, которых страна должна достичь в ближайшие годы.
Работа над документом будет вестись интенсивно, и он будет представлен общественности в ближайшее время.
Действующая стратегия развития Грузии рассчитана на срок до 2026 года включительно.