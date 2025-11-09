https://sputnik-georgia.ru/20251109/pravitelstvo-gruzii-rabotaet-nad-novoy-strategiey-razvitiya-strany-295715821.html

Правительство Грузии работает над новой стратегией развития страны

Правительство Грузии работает над новой стратегией развития страны

Sputnik Грузия

Стратегия станет руководством, реализация которого обеспечит последовательное и стабильное развитие страны в ближайшие годы, заявил премьер 09.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-09T20:58+0400

2025-11-09T20:58+0400

2025-11-09T21:56+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

правительство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282980757_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a770bdd1673c3da8ce4955399783b961.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Правительство Грузии работает над десятилетней стратегией развития страны, которая будет сосредоточена на вопросах образования, здравоохранения, экономики и социального развития, сообщила пресс-служба аппарата правительства. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обсудил в воскресенье основные направления документа с членами кабинета министров и мэром Тбилиси Кахой Каладзе. По каждому направлению определены цели, которых страна должна достичь в ближайшие годы. Работа над документом будет вестись интенсивно, и он будет представлен общественности в ближайшее время. Действующая стратегия развития Грузии рассчитана на срок до 2026 года включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, правительство грузии