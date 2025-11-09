https://sputnik-georgia.ru/20251109/prokuror-oppozitsionnye-politiki-v-gruzii-deystvovali-po-zadaniyu-lits-iz-ukrainy-295713125.html
Прокурор: Оппозиционные политики в Грузии действовали по заданию лиц из Украины
Прокурор: Оппозиционные политики в Грузии действовали по заданию лиц из Украины
Sputnik Грузия
Речь идет не о телефонных указаниях, а о личных встречах, о которых говорят сами Хоштария и Джапаридзе, заявил прокурор 09.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-09T14:38+0400
2025-11-09T14:38+0400
2025-11-09T14:39+0400
грузия
новости
политика
зураб джапаридзе
элене хоштария
георгий вашадзе
украина
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/69/234096927_229:261:1500:976_1920x0_80_0_0_f7bc38b6eb981abafd23cb3ae9a49059.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционные политики Элене Хоштария, Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе, которым предъявлены новые обвинения, получали указания от группы заинтересованных лиц, действовавших на территории Украины, для распространения заведомо ложной информации, заявил прокурор по делу Арчил Ткешелашвили. Прокуратура Грузии возбудила новые уголовные дела в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Часть из них обвиняется по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа", "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности", "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти". Как отметил прокурор, речь идет не о телефонных указаниях, а о личных встречах, о которых говорят сами Хоштария и Джапаридзе. "Заинтересованные группы, действующие на Украине, дали им указания собирать и распространять ложную информацию, нарративы, якобы грузинское государство нарушает санкции и перевозит запрещенные грузы, Грузия получает запрещенные импортные грузы, а также якобы воздушная граница Грузии использовалась для доставки оружия в Россию, я имею в виду доставку боевых беспилотников", – заявил Ткешелашвили. По словам прокурора, их интерес не был связан с качеством демократии или развитием демократических процессов в Грузии. Саакашвили предъявлены обвинения по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" – по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/69/234096927_457:264:1406:976_1920x0_80_0_0_c510636f969fd5217ffdb602f209d096.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, зураб джапаридзе, элене хоштария, георгий вашадзе, украина, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, политика, зураб джапаридзе, элене хоштария, георгий вашадзе, украина, генеральная прокуратура грузии
Прокурор: Оппозиционные политики в Грузии действовали по заданию лиц из Украины
14:38 09.11.2025 (обновлено: 14:39 09.11.2025)
Речь идет не о телефонных указаниях, а о личных встречах, о которых говорят сами Хоштария и Джапаридзе, заявил прокурор
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционные политики Элене Хоштария, Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе, которым предъявлены новые обвинения, получали указания от группы заинтересованных лиц, действовавших на территории Украины, для распространения заведомо ложной информации, заявил прокурор по делу Арчил Ткешелашвили.
Прокуратура Грузии возбудила новые уголовные дела в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Часть из них обвиняется по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа", "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности", "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти".
"По заданию группы заинтересованных лиц, действующих на территории Украины, эти лица, я имею в виду Элене Хоштария, Георгия Вашадзе, Зураба Гирчи Джапаридзе, собирали и распространяли ложную информацию, нарративы", – заявил Ткешелашвили.
Как отметил прокурор, речь идет не о телефонных указаниях, а о личных встречах, о которых говорят сами Хоштария и Джапаридзе.
"Заинтересованные группы, действующие на Украине, дали им указания собирать и распространять ложную информацию, нарративы, якобы грузинское государство нарушает санкции и перевозит запрещенные грузы, Грузия получает запрещенные импортные грузы, а также якобы воздушная граница Грузии использовалась для доставки оружия в Россию, я имею в виду доставку боевых беспилотников", – заявил Ткешелашвили.
По словам прокурора, их интерес не был связан с качеством демократии или развитием демократических процессов в Грузии.
"У них была только одна цель – сменить власть незаконными методами", – заявил Ткешелашвили.
Саакашвили предъявлены обвинения по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" – по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности".
Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже.