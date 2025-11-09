https://sputnik-georgia.ru/20251109/prokuror-oppozitsionnye-politiki-v-gruzii-deystvovali-po-zadaniyu-lits-iz-ukrainy-295713125.html

Прокурор: Оппозиционные политики в Грузии действовали по заданию лиц из Украины

Речь идет не о телефонных указаниях, а о личных встречах, о которых говорят сами Хоштария и Джапаридзе, заявил прокурор 09.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционные политики Элене Хоштария, Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе, которым предъявлены новые обвинения, получали указания от группы заинтересованных лиц, действовавших на территории Украины, для распространения заведомо ложной информации, заявил прокурор по делу Арчил Ткешелашвили. Прокуратура Грузии возбудила новые уголовные дела в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Часть из них обвиняется по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа", "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности", "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти". Как отметил прокурор, речь идет не о телефонных указаниях, а о личных встречах, о которых говорят сами Хоштария и Джапаридзе. "Заинтересованные группы, действующие на Украине, дали им указания собирать и распространять ложную информацию, нарративы, якобы грузинское государство нарушает санкции и перевозит запрещенные грузы, Грузия получает запрещенные импортные грузы, а также якобы воздушная граница Грузии использовалась для доставки оружия в Россию, я имею в виду доставку боевых беспилотников", – заявил Ткешелашвили. По словам прокурора, их интерес не был связан с качеством демократии или развитием демократических процессов в Грузии. Саакашвили предъявлены обвинения по статье "Призыв к насильственной смене власти конституционного устройства или свержению государственной власти", лидеру партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и лидеру партии "Гирчи – больше свободы" – по статьям "Саботаж" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеру партии "Дроа" Элене Хоштария предъявлены обвинения по статьям "Саботаж", "Предоставление материальных ценностей для саботажа" и "Помощь иностранной силе во враждебной деятельности". Лидеры партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия и лидеры партии "Сильная Грузия – Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в саботаже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

