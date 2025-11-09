https://sputnik-georgia.ru/20251109/sotrudnika-merii-v-adzharii-poymali-na-vzyatke-295712487.html

Сотрудника мэрии в Аджарии поймали на взятке

Сотрудника мэрии в Аджарии поймали на взятке

Sputnik Грузия

Обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан 09.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-09T13:32+0400

2025-11-09T13:32+0400

2025-11-09T13:40+0400

грузия

новости

происшествия

аджария

следственная служба минфина грузии

грузия против коррупции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250636750_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eea5da5e09df22fc10de109c6c539bfa.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудник мэрии муниципалитета Хуло (Аджария) задержан по обвинению в получении взятки при исполнении служебных обязанностей, сообщили в следственной службе Минфина Грузии. Следствие установило, что обвиняемый, ответственный за поставку товаров, закупленных муниципалитетом, и оформление соответствующей документации, принял товар с недостачей от представителя компании, участвующей в государственном тендере, подписал акт приема-передачи в полном объеме и обеспечил передачу компании-поставщику полной стоимости товара. В обмен на это обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан. На основании постановления суда были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения преступления. Чиновнику теперь грозит от шести до девяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, аджария, следственная служба минфина грузии, грузия против коррупции