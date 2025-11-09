Грузия
Сотрудника мэрии в Аджарии поймали на взятке
Сотрудника мэрии в Аджарии поймали на взятке
Обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан
13:32 09.11.2025 (обновлено: 13:40 09.11.2025)
Обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудник мэрии муниципалитета Хуло (Аджария) задержан по обвинению в получении взятки при исполнении служебных обязанностей, сообщили в следственной службе Минфина Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый, ответственный за поставку товаров, закупленных муниципалитетом, и оформление соответствующей документации, принял товар с недостачей от представителя компании, участвующей в государственном тендере, подписал акт приема-передачи в полном объеме и обеспечил передачу компании-поставщику полной стоимости товара.
В обмен на это обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан.
На основании постановления суда были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения преступления.
Чиновнику теперь грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
