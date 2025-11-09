https://sputnik-georgia.ru/20251109/sotrudnika-merii-v-adzharii-poymali-na-vzyatke-295712487.html
Сотрудника мэрии в Аджарии поймали на взятке
Сотрудника мэрии в Аджарии поймали на взятке
Sputnik Грузия
Обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан 09.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-09T13:32+0400
2025-11-09T13:32+0400
2025-11-09T13:40+0400
грузия
новости
происшествия
аджария
следственная служба минфина грузии
грузия против коррупции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250636750_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eea5da5e09df22fc10de109c6c539bfa.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудник мэрии муниципалитета Хуло (Аджария) задержан по обвинению в получении взятки при исполнении служебных обязанностей, сообщили в следственной службе Минфина Грузии. Следствие установило, что обвиняемый, ответственный за поставку товаров, закупленных муниципалитетом, и оформление соответствующей документации, принял товар с недостачей от представителя компании, участвующей в государственном тендере, подписал акт приема-передачи в полном объеме и обеспечил передачу компании-поставщику полной стоимости товара. В обмен на это обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан. На основании постановления суда были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения преступления. Чиновнику теперь грозит от шести до девяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250636750_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b855db1bf92e2a8deaf206bfddbf47f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, аджария, следственная служба минфина грузии, грузия против коррупции
грузия, новости, происшествия, аджария, следственная служба минфина грузии, грузия против коррупции
Сотрудника мэрии в Аджарии поймали на взятке
13:32 09.11.2025 (обновлено: 13:40 09.11.2025)
Обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудник мэрии муниципалитета Хуло (Аджария) задержан по обвинению в получении взятки при исполнении служебных обязанностей, сообщили в следственной службе Минфина Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый, ответственный за поставку товаров, закупленных муниципалитетом, и оформление соответствующей документации, принял товар с недостачей от представителя компании, участвующей в государственном тендере, подписал акт приема-передачи в полном объеме и обеспечил передачу компании-поставщику полной стоимости товара.
В обмен на это обвиняемый потребовал от представителя компании-поставщика денежную сумму, после чего и был задержан.
На основании постановления суда были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения преступления.
Чиновнику теперь грозит от шести до девяти лет тюрьмы.