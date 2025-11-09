Грузия
Уникальная страна, где никогда не было антисемитизма - видео
Уникальная страна, где никогда не было антисемитизма - видео
Грузия – единственная страна в мире, где в течение 26 веков никогда не было антисемитизма.
Как говорил Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, между грузинами и евреями существует кровное родство. “Грузинская царская династия Багратионов ведет начало от царя Давида и царя Соломона”, – заявил Патриарх. Тбилиси является единственным городом в мире, где христианский храм носит имя царя Давида.“Когда мы говорим, что прошло 26 веков дружбы двух народов, я думаю, что эта связь длится больше”, – отмечал Илия II. “Евреи прибыли в Грузию во время гонений, учиненных Навуходоносором, но они пришли в уже знакомую страну”, – сказал Патриарх.В центре Тбилиси, близ христианских храмов и недалеко от мечети, расположена большая синагога, возведенная в XIX веке. Ее построили грузинские евреи, прибывшие тогда в столицу из Ахалцихе. Там же неподалеку находится еще одна синагога – Ашкеназская, это молитвенный дом европейской группы евреев. В старом городе сохранилось и здание купольной синагоги, закрытой в 70-е годы - сейчас там музей евреев имени Баазова.
17:53 09.11.2025
Грузия – единственная страна в мире, где в течение 26 веков никогда не было антисемитизма.
Как говорил Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, между грузинами и евреями существует кровное родство. “Грузинская царская династия Багратионов ведет начало от царя Давида и царя Соломона”, – заявил Патриарх. Тбилиси является единственным городом в мире, где христианский храм носит имя царя Давида.

“Когда мы говорим, что прошло 26 веков дружбы двух народов, я думаю, что эта связь длится больше”, – отмечал Илия II. “Евреи прибыли в Грузию во время гонений, учиненных Навуходоносором, но они пришли в уже знакомую страну”, – сказал Патриарх.

В центре Тбилиси, близ христианских храмов и недалеко от мечети, расположена большая синагога, возведенная в XIX веке. Ее построили грузинские евреи, прибывшие тогда в столицу из Ахалцихе. Там же неподалеку находится еще одна синагога – Ашкеназская, это молитвенный дом европейской группы евреев. В старом городе сохранилось и здание купольной синагоги, закрытой в 70-е годы - сейчас там музей евреев имени Баазова.
