https://sputnik-georgia.ru/20251109/unikalnaya-strana-gde-nikogda-ne-bylo-antisemitizma---video-295715389.html

Уникальная страна, где никогда не было антисемитизма - видео

Уникальная страна, где никогда не было антисемитизма - видео

Sputnik Грузия

Грузия – единственная страна в мире, где в течение 26 веков никогда не было антисемитизма. 09.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-09T17:53+0400

2025-11-09T17:53+0400

2025-11-09T17:53+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

израиль

история

история грузии - все самое интересное

грузинская культура

культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/09/295715223_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_466993da6a1371f1c0b54ebf62cd0a17.jpg

Как говорил Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, между грузинами и евреями существует кровное родство. “Грузинская царская династия Багратионов ведет начало от царя Давида и царя Соломона”, – заявил Патриарх. Тбилиси является единственным городом в мире, где христианский храм носит имя царя Давида.“Когда мы говорим, что прошло 26 веков дружбы двух народов, я думаю, что эта связь длится больше”, – отмечал Илия II. “Евреи прибыли в Грузию во время гонений, учиненных Навуходоносором, но они пришли в уже знакомую страну”, – сказал Патриарх.В центре Тбилиси, близ христианских храмов и недалеко от мечети, расположена большая синагога, возведенная в XIX веке. Ее построили грузинские евреи, прибывшие тогда в столицу из Ахалцихе. Там же неподалеку находится еще одна синагога – Ашкеназская, это молитвенный дом европейской группы евреев. В старом городе сохранилось и здание купольной синагоги, закрытой в 70-е годы - сейчас там музей евреев имени Баазова.

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, израиль, история, история грузии - все самое интересное, грузинская культура, культура, видео