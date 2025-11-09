https://sputnik-georgia.ru/20251109/v-gruzii-budut-proveryat-plastikovuyu-posudu-i-upakovki-dlya-pischevykh-produktov-295713429.html
В Грузии будут проверять пластиковую посуду и упаковки для пищевых продуктов
Sputnik Грузия
На рынок с 2026 года будут допускаться только предметы и продукты соответствующие нормам регламента 09.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-09T16:49+0400
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Пластиковая посуда и упаковка для пищевых продуктов в Грузии, а также имитаторы пищевых продуктов, будут проверяться на соответствие нормам безопасности с 1 января 2026 года. Технический регламент о пластмассовых материалах и изделиях (предметах), предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, уже принят правительством Грузии. В регламенте определены допустимые вещества при производстве пластика, а также допустимые имитаторы пищевых продуктов – вещества и смеси, которые используются для замены натуральных ингредиентов. По решению правительства, бизнес-операторы будут обязаны соблюдать новые правила и при ввозе подобной продукции в Грузию и размещении на рынке заполнять декларацию соответствия. На рынок с 2026 года будут допускаться только предметы и продукты, соответствующие нормам регламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
