https://sputnik-georgia.ru/20251109/v-gruzii-budut-proveryat-plastikovuyu-posudu-i-upakovki-dlya-pischevykh-produktov-295713429.html

В Грузии будут проверять пластиковую посуду и упаковки для пищевых продуктов

В Грузии будут проверять пластиковую посуду и упаковки для пищевых продуктов

Sputnik Грузия

На рынок с 2026 года будут допускаться только предметы и продукты соответствующие нормам регламента 09.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-09T16:49+0400

2025-11-09T16:49+0400

2025-11-09T16:49+0400

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23606/68/236066808_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_80eaf29bcd8ea99d051ec84e03b1685e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Пластиковая посуда и упаковка для пищевых продуктов в Грузии, а также имитаторы пищевых продуктов, будут проверяться на соответствие нормам безопасности с 1 января 2026 года. Технический регламент о пластмассовых материалах и изделиях (предметах), предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, уже принят правительством Грузии. В регламенте определены допустимые вещества при производстве пластика, а также допустимые имитаторы пищевых продуктов – вещества и смеси, которые используются для замены натуральных ингредиентов. По решению правительства, бизнес-операторы будут обязаны соблюдать новые правила и при ввозе подобной продукции в Грузию и размещении на рынке заполнять декларацию соответствия. На рынок с 2026 года будут допускаться только предметы и продукты, соответствующие нормам регламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество