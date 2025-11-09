https://sputnik-georgia.ru/20251109/v-gruzii-presekli-zakaznoe-ubiystvo-svyazannoe-s-kriminalnym-avtoritetom-295713627.html

В Грузии пресекли заказное убийство, связанное с криминальным авторитетом

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ Грузии предотвратили заказное убийство жителя села Кабали и задержали предполагаемого киллера по обвинению в подготовке умышленного убийства. По данным следствия, заказчиком убийства был находящийся за границей криминального авторитета Эльмураза Мамедова, а причиной – отказ жителя села выплатить авторитету сумму в размере 200 тысяч долларов. Обвиняемый не смог довести задание до конца и был задержан правоохранителями за подготовку заказного убийства, а также за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате личного обыска у него изъят огнестрельный пистолет системы "Макаров" с магазином и патронами в нем. Против криминального авторитета Эльмураза Мамедова ведется расследование по нескольким уголовным делам. Мамедову за последние несколько месяцев заочно уже предъявлен ряд обвинений по различным делам, в том числе за заказное убийство, совершенное летом этого года в Лагодехском муниципалитете. Криминальный авторитет Эльмураз Мамедов, находящийся в розыске по красному циркуляру Интерпола, в настоящее время скрывается за границей. Правоохранительные органы интенсивно работают над его задержанием и своевременным преданием правосудию, для чего осуществляются все соответствующие следственные, процессуальные и оперативные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

