https://sputnik-georgia.ru/20251109/v-gruzii-presekli-zakaznoe-ubiystvo-svyazannoe-s-kriminalnym-avtoritetom-295713627.html
В Грузии пресекли заказное убийство, связанное с криминальным авторитетом
В Грузии пресекли заказное убийство, связанное с криминальным авторитетом
Sputnik Грузия
Обвиняемый не смог довести задание до конца и был задержан правоохранителями за подготовку заказного убийства 09.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-09T17:53+0400
2025-11-09T17:53+0400
2025-11-09T17:53+0400
происшествия
новости
грузия
сгб
интерпол
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b9e7bfa5854e582cad8a75765d51cdc4.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ Грузии предотвратили заказное убийство жителя села Кабали и задержали предполагаемого киллера по обвинению в подготовке умышленного убийства. По данным следствия, заказчиком убийства был находящийся за границей криминального авторитета Эльмураза Мамедова, а причиной – отказ жителя села выплатить авторитету сумму в размере 200 тысяч долларов. Обвиняемый не смог довести задание до конца и был задержан правоохранителями за подготовку заказного убийства, а также за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате личного обыска у него изъят огнестрельный пистолет системы "Макаров" с магазином и патронами в нем. Против криминального авторитета Эльмураза Мамедова ведется расследование по нескольким уголовным делам. Мамедову за последние несколько месяцев заочно уже предъявлен ряд обвинений по различным делам, в том числе за заказное убийство, совершенное летом этого года в Лагодехском муниципалитете. Криминальный авторитет Эльмураз Мамедов, находящийся в розыске по красному циркуляру Интерпола, в настоящее время скрывается за границей. Правоохранительные органы интенсивно работают над его задержанием и своевременным преданием правосудию, для чего осуществляются все соответствующие следственные, процессуальные и оперативные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283483501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7479bf9f2296f498a9a2155070a22556.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, сгб, интерпол, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, сгб, интерпол, мвд грузии
В Грузии пресекли заказное убийство, связанное с криминальным авторитетом
Обвиняемый не смог довести задание до конца и был задержан правоохранителями за подготовку заказного убийства
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД и СГБ Грузии предотвратили заказное убийство жителя села Кабали и задержали предполагаемого киллера по обвинению в подготовке умышленного убийства.
По данным следствия, заказчиком убийства был находящийся за границей криминального авторитета Эльмураза Мамедова, а причиной – отказ жителя села выплатить авторитету сумму в размере 200 тысяч долларов.
Обвиняемый не смог довести задание до конца и был задержан правоохранителями за подготовку заказного убийства, а также за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
В результате личного обыска у него изъят огнестрельный пистолет системы "Макаров" с магазином и патронами в нем.
В целях установления лиц, находящихся в преступной связи с задержанным и криминальным авторитетом Эльмуразом Мамедовым, и выявления других возможных преступлений, совершенных ими, оперативно-следственные действия продолжаются.
Против криминального авторитета Эльмураза Мамедова ведется расследование по нескольким уголовным делам. Мамедову за последние несколько месяцев заочно уже предъявлен ряд обвинений по различным делам, в том числе за заказное убийство, совершенное летом этого года в Лагодехском муниципалитете.
Криминальный авторитет Эльмураз Мамедов, находящийся в розыске по красному циркуляру Интерпола, в настоящее время скрывается за границей.
Правоохранительные органы интенсивно работают над его задержанием и своевременным преданием правосудию, для чего осуществляются все соответствующие следственные, процессуальные и оперативные действия.