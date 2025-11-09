https://sputnik-georgia.ru/20251109/v-gruzii-uprazdnyayut-agentstvo-razvitiya-kurortov-295589608.html
В Грузии упраздняют Агентство развития курортов
В Грузии упраздняют Агентство развития курортов
Sputnik Грузия
Правительство начало оптимизацию госведомств, убирая ряд агентств, которые находились в подчинении министров, и объединяя их с более крупными структурами 09.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-09T10:06+0400
2025-11-09T10:06+0400
2025-11-09T10:06+0400
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22821/14/228211449_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_fc4d635f31afe4589f6da5516d8efbde.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Агентство развития курортов будет упразднено с 1 января 2026 года и войдет в состав Национальной администрации туризма, соответствующее постановление правительства уже обнародовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". Агентство развития курортов было создано в 2022 году и его профилем было развитие курортов, а также их популяризация. Также в функции агентства входит подготовка туристических карт и планирование активностей для популяризации курортов. По решению правительства, с 1 января планируется слияние Агентства развития курортов с Национальной администрацией туризма, однако сотрудники Агентства развития курортов сохранят свои должности. Все решения Агентства развития курортов останутся в силе. Правительство Грузии начало оптимизацию госведомств, убирая ряд агентств, которые находились в подчинении министров, и объединяя их с более крупными структурами. Больше всего изменения затронули Минобразования и МИД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22821/14/228211449_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_47f5d6589aad394dcff1ff796352c63f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
В Грузии упраздняют Агентство развития курортов
Правительство начало оптимизацию госведомств, убирая ряд агентств, которые находились в подчинении министров, и объединяя их с более крупными структурами
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Агентство развития курортов будет упразднено с 1 января 2026 года и войдет в состав Национальной администрации туризма, соответствующее постановление правительства уже обнародовано на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Агентство развития курортов было создано в 2022 году и его профилем было развитие курортов, а также их популяризация. Также в функции агентства входит подготовка туристических карт и планирование активностей для популяризации курортов.
По решению правительства, с 1 января планируется слияние Агентства развития курортов с Национальной администрацией туризма, однако сотрудники Агентства развития курортов сохранят свои должности. Все решения Агентства развития курортов останутся в силе.
Правительство Грузии начало оптимизацию госведомств, убирая ряд агентств, которые находились в подчинении министров, и объединяя их с более крупными структурами. Больше всего изменения затронули Минобразования и МИД.