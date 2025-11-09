https://sputnik-georgia.ru/20251109/v-gruzii-uprazdnyayut-agentstvo-razvitiya-kurortov-295589608.html

В Грузии упраздняют Агентство развития курортов

Правительство начало оптимизацию госведомств, убирая ряд агентств, которые находились в подчинении министров, и объединяя их с более крупными структурами 09.11.2025, Sputnik Грузия

грузия

новости

общество

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Агентство развития курортов будет упразднено с 1 января 2026 года и войдет в состав Национальной администрации туризма, соответствующее постановление правительства уже обнародовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". Агентство развития курортов было создано в 2022 году и его профилем было развитие курортов, а также их популяризация. Также в функции агентства входит подготовка туристических карт и планирование активностей для популяризации курортов. По решению правительства, с 1 января планируется слияние Агентства развития курортов с Национальной администрацией туризма, однако сотрудники Агентства развития курортов сохранят свои должности. Все решения Агентства развития курортов останутся в силе. Правительство Грузии начало оптимизацию госведомств, убирая ряд агентств, которые находились в подчинении министров, и объединяя их с более крупными структурами. Больше всего изменения затронули Минобразования и МИД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

Новости

грузия, новости, общество