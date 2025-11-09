https://sputnik-georgia.ru/20251109/zarplaty-v-gruzii-kto-skolko-poluchaet-295624830.html

Зарплаты в Грузии: кто сколько получает?

Средняя номинальная месячная зарплата в Грузии, независимо от пола, в сентябре 2025 года достигла 1 970 лари

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Заработную плату выше 15 тысячи лари на 1 октября 2025 года в Грузии получали около 12 тысячи человек, при этом у 1,1 тысячи человек она превышала 50 тысяч лари, говорится в материалах на сайте Службы доходов Грузии.По данным ведомства, из 1,1 тысячи человек выше 70 тысяч зарплата в Грузии была у 124 человек, выше 80 тысяч – у 91-го, выше 90 тысяч – у 51-го и у 286 человек в Грузии зарплата была выше 100 тысяч лари.В то же время, по данным Службы доходов, в Грузии на 1 октября 2025 года зарплату меньше 1 тысячи лари получали 220,2 тысячи человек, а у 67,9 тысячи – зарплата составляла от 1 до 1,2 тысячи лари.Оклад в размере от 1,2 тысячи до 2,4 тысячи лари получали 343,8 тысячи человек.Средняя номинальная месячная зарплата в Грузии, независимо от пола, в сентябре 2025 года достигла 1 970 лари, увеличившись на 11,5% (на 204 лари) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Прожиточный минимум составляет в Грузии 260,3 лари на одного человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

