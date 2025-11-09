https://sputnik-georgia.ru/20251109/zhitel-rustavi-obvinyaetsya-v-ugrozakh-torgovle-lyudmi-i-iznasilovanii-zhenschiny-s-ovz-295676378.html
Житель Рустави обвиняется в угрозах, торговле людьми и изнасиловании женщины с ОВЗ
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ранее судимый житель Рустави задержан полицией по обвинению в угрозах в адрес лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), торговле людьми и изнасиловании, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что обвиняемый, угрожая физической расправой, принуждал женщину с ОВЗ попрошайничать, а полученные деньги отдавать ему. Кроме того, применяя физическое насилие, против воли потерпевшей, он несколько раз вступил с ней в половую связь. В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий 38-летний мужчина был задержан в качестве обвиняемого. В случае признания вины, ему грозит от 9 до 14 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
Житель Рустави обвиняется в угрозах, торговле людьми и изнасиловании женщины с ОВЗ
12:29 09.11.2025 (обновлено: 13:09 09.11.2025)
Обвиняемому мужчине грозит от девяти до четырнадцати лет тюрьмы в случае признания вины
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ранее судимый житель Рустави задержан полицией по обвинению в угрозах в адрес лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), торговле людьми и изнасиловании, сообщили в пресс-службе МВД.
Следствие установило, что обвиняемый, угрожая физической расправой, принуждал женщину с ОВЗ попрошайничать, а полученные деньги отдавать ему.
Кроме того, применяя физическое насилие, против воли потерпевшей, он несколько раз вступил с ней в половую связь.
В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий 38-летний мужчина был задержан в качестве обвиняемого.
В случае признания вины, ему грозит от 9 до 14 лет тюрьмы.