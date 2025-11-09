https://sputnik-georgia.ru/20251109/zhitel-rustavi-obvinyaetsya-v-ugrozakh-torgovle-lyudmi-i-iznasilovanii-zhenschiny-s-ovz-295676378.html

Житель Рустави обвиняется в угрозах, торговле людьми и изнасиловании женщины с ОВЗ

Житель Рустави обвиняется в угрозах, торговле людьми и изнасиловании женщины с ОВЗ

Sputnik Грузия

Обвиняемому мужчине грозит от девяти до четырнадцати лет тюрьмы в случае признания вины 09.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-09T12:29+0400

2025-11-09T12:29+0400

2025-11-09T13:09+0400

происшествия

грузия

новости

рустави

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_387ea44c0788fc80f54c7bed9f67ba25.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ранее судимый житель Рустави задержан полицией по обвинению в угрозах в адрес лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), торговле людьми и изнасиловании, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что обвиняемый, угрожая физической расправой, принуждал женщину с ОВЗ попрошайничать, а полученные деньги отдавать ему. Кроме того, применяя физическое насилие, против воли потерпевшей, он несколько раз вступил с ней в половую связь. В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий 38-летний мужчина был задержан в качестве обвиняемого. В случае признания вины, ему грозит от 9 до 14 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, рустави