СВО: продвижение ВС России на Запорожском направлении

Наступление российской армии в Запорожье находится в "оперативной тени" освобождения городов Покровск и Купянск в Донбассе и Харьковской области. Однако все... 10.11.2025, Sputnik Грузия

В Запорожской области штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии успешно продвигаются в глубину обороны противника, взяли под контроль более 25 квадратных километров, и 9-10 ноября освободили населенные пункты Рыбное, Сладкое, Новое – в 12 километрах к северо-востоку от Гуляйполя. Ранее в Запорожье освобождено село Успеновка – ВСУ отброшены на 5 километров к западу на 15-километровом участке фронта. Противник оказался не готов к быстрому продвижению российских войск в направлении Гуляйполя с северо-востока. Логистику ВСУ рубят и в сопредельной Днепропетровской области. В обозримой перспективе неизбежны блокада автодороги Покровское – Гуляйполе и плотный охват гуляйпольской "фортеции" ВСУ.По данным Минобороны РФ, группировка войск "Днепр" эффективно перемалывает живую силу и боевую технику трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Десантники 7-й десантно-штурмовой дивизии с боями продвигаются в южной части Степногорска – всего в 30 километрах по автодороге от города Запорожье. Оперативная динамика растет на всех участках фронта. Противник не может игнорировать российский наступательный порыв.Командование ВСУ и депутаты Верховной рады бьют тревогу: "Россия стремительно двигается… в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге". Военный обозреватель Bild Юлиан Репке заметил, что в Запорожье "нет ни оборонительных позиций, ни украинских войск, которые могли бы замедлить скорость продвижения российских войск – 8 километров за два дня". Киевский ресурс DeеpState констатировал: в октябре российские войска более всего продвинулись на Запорожском (+180 км²) и Приднепровском (+25 км²) направлениях."Красные линии" не отмененыВС России методично и практически ежесуточно наносят мощные комбинированные удары по объектам оборонной, энергетической и транспортной инфраструктуры на всей территории, подконтрольной киевскому режиму. При этом радикальные позиции политиков-бандеровцев "на скамейке запасных игроков" обрекают украинскую псевдогосударственность на уничтожение – ни одна уважающая себя страна не потерпит у себя на пороге чужую "бешеную собаку".Издание The American Conservative 9 ноября напомнило, что натовское обещание "не расширяться за пределы Германии, до границ Украины и России" необходимо рассматривать в интеграции с Декларацией о государственном суверенитете нейтральной Украины. Скрытый смысл публикации ТАС: "Если нет украинского нейтралитета – отменяется и государственность", а за "клятвопреступления" Западу придется дорого заплатить. Все инструменты "взыскания долгов" в арсенале ВС России имеются.Восток внимательно наблюдает за крахом геополитических иллюзий США и НАТО. Китайский ресурс NetEase заметил: "Американские наемники напуганы жестокостью боевых действий на Украине". В Пентагоне осознают оперативно-тактическую и технологическую немощь американских "добровольцев", "рейнджеров" и "зеленых беретов" – под плотным огнем российских войск и круглосуточным присмотром российских БПЛА.Арабское издание Al Khaleej (ОАЭ) сообщило: "Российско-европейские отношения приближаются к точке невозврата", а позиция и намерения Вашингтона остаются "крайне двусмысленными". С редкой для Востока прямотой Al Khaleej констатировал: "Поскольку усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине провалились, а второй саммит с его российским коллегой Владимиром Путиным оказался невозможным, эта неудача была воспринята большинством европейских стран как победа, развеяв их опасения, что Москва добьется своих целей. Первым следствием стало усиление Россией военных действий на Украине и угроза принятия мер, которым Европа не сможет противостоять. Эти меры интерпретированы как вероятное распространение войны на другие страны… Пока эта эскалация не остановлена, худшее еще впереди".Киев по-прежнему рассчитывает получить от США ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения – по словам украинского посла в Вашингтоне Ольги Стефанишиной, обсуждения проходят конструктивно. Лидеры НАТО и ЕС по инерции все еще бьют в боевые барабаны и танцуют с саблями, планируют безнаказанно украсить у РФ двести миллиардов "замороженных" евро – для продолжения прокси-войны "до последнего украинца". При этом на Западе растет понимание: "красные линии" Москвы остались неизменными, СВО не остановится на полпути к целям. Без учета российских интересов мирное соглашение невозможно, и вполне вероятно стратегическое поражение НАТО на поле боя.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

