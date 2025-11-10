https://sputnik-georgia.ru/20251110/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii-zaderzhany-13-chelovek-295719410.html
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 13 человек
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов" 10.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции за последние несколько дней в столице и регионах Грузии задержали 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания провели в Тбилиси, Гурии, Квемо и Шида Картли. Некоторые из задержанных ранее были судимы. Им грозит до семи лет тюрьмы. Изъято до 20 единиц незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов по всей Грузии. В ходе обыска в домах, подсобных помещениях и автомобилях задержанных полиция изъяла автоматы, винтовки и боеприпасы в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
