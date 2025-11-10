https://sputnik-georgia.ru/20251110/gruzinka-o-kotoroy-bolshe-znayut-v-rossii-chem-na-rodine---video-295724651.html

Грузинка, о которой больше знают в России, чем на родине - видео

Журналистка и предприниматель грузинского происхождения Тинатин Канделаки отмечает 10 ноября свой юбилей – ей исполнилось 50 лет. 10.11.2025, Sputnik Грузия

Благодаря своему таланту, труду и упорству, она прошла большой путь в медиасфере, начав с работы на радио в Тбилиси, а затем отправившись в Россию, где занимала высокие посты на крупных телеканалах и в медиахолдингах.Она была совладелицей медиакомпании "Апостол", ведущей программ "Самый умный", "Детали", "Хорошие песни", "Свадебный переполох" и "СТС зажигает суперзвезду!". Вместе с Маргаритой Симоньян она вела политическое ток-шоу на НТВ "Железные леди". Тина Канделаки занимала должность генерального продюсера "Матч ТВ", была заместителем директора "Газпром-медиа", в 2022 году её назначили на пост директора телеканала ТНТ.

