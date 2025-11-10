https://sputnik-georgia.ru/20251110/gruziny-v-top-5-ligakh-kvaratskheliya-zabil-mamardashvili-otrazil-penalti-khollanda-295719205.html

Грузины в топ-5 лигах: Кварацхелия забил, Мамардашвили отразил пенальти Холланда

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Легионеры сборной Грузии по футболу снова блеснули в чемпионатах Франции и Англии – Хвича Кварацхелия забил эффектный гол в ворота "Лиона", а Георгий Мамардашвили стал героем вечера, отразив пенальти от самого Эрлинга Холланда. Гол Кварацхелия "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия выиграл у "Лиона" на выезде в матче 12-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2. Парижане дважды выходили вперед, и оба раза "Лион" сравнивал счет. Кварацхелия забил на 33 минуте при счете 1:1 и вывел "ПСЖ" вперед. Это был его 33 гол в ведущих европейских лигах. По этому показателю он обогнал ветеранов сборной Грузии Левана Кобиашвили и Александра Иашвили. Они забили по 32 гола в составе команд топ-5 лиг.Победный гол в составе парижан забил Жоау Невеш уже в добавленное арбитром время. После 12 туров "ПСЖ" занимает первое место в чемпионате Франции с 27 очками и опережает ближайшего преследователя на два очка. Следующий матч Лиги 1 парижане проведут 22 ноября против "Гавра". Сейв Мамардашвили и проигрыш "Ливерпуля" "Ливерпуль" Георгия Мамардашвили в гостях проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:3. Матч начался удачно для грузинского вратаря – на 13 минуте он отразил пенальти лучшего бомбардира АПЛ Эрлинга Холланда. Однако благодаря голам того же Холланда, Нико и Доку "Сити" все-таки выиграл у чемпиона прошлого сезона. По данным АПЛ, Мамардашвили отразил шесть пенальти, начиная с сезона 2023/2024, что является лучшим результатом среди голкиперов топ-5 лиг. После 11 туров "Ливерпуль" занимает восьмое место в Премьер-лиге Англии с 6 победами и 5 поражениями. Следующую встречу "Ливерпуль" проведет 22 ноября против "Ноттингема". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

