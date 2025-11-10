https://sputnik-georgia.ru/20251110/kak-izmenilis-tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi--novaya-statistika-295716682.html
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
ТБИЛИСИ,10 ноя – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 7%, при этом по сравнению со вторым кварталом 2025 года цены выросли на 0,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в третьем квартале вырос на 57%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению со вторым кварталом 2025 года, повысились на 0,5%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2024 года – выросли на 6,9%.Цены на новые дома в Тбилиси в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2025 года повысились на 1,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2024 года –выросли на 7,2%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в третьем квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари, белого – 3 474, а зеленого – 4 288.В третьем квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 156 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 410 лари, а зеленый каркас – 3 906 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
2025
грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
09:01 10.11.2025 (обновлено: 09:02 10.11.2025)
Средняя цена в третьем квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари
ТБИЛИСИ,10 ноя – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 7%, при этом по сравнению со вторым кварталом 2025 года цены выросли на 0,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в третьем квартале вырос на 57%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению со вторым кварталом 2025 года, повысились на 0,5%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2024 года – выросли на 6,9%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
6 767
Ваке
5 896
Чугурети
4 431
Сабуртало
4 316
Дидубе
4 057
Крцаниси
3 948
Надзаладеви
3 898
Исани
3 789
Глдани
3 640
Самгори
3 483
Цены на новые дома в Тбилиси в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2025 года повысились на 1,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2024 года –выросли на 7,2%.
Цены на новые дома в Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
4 780
Ваке
4 511
Дидубе
3 976
Сабуртало
3 547
Чугурети
3 274
Самгори
3 060
Исани
3 047
Крцаниси
2 937
Глдани
2 853
Надзаладеви
2 510
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в третьем квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари, белого – 3 474, а зеленого – 4 288.
В третьем квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 156 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 410 лари, а зеленый каркас – 3 906 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.