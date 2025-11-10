https://sputnik-georgia.ru/20251110/kak-izmenilis-tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi--novaya-statistika-295716682.html

Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Средняя цена в третьем квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари 10.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ,10 ноя – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 7%, при этом по сравнению со вторым кварталом 2025 года цены выросли на 0,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в третьем квартале вырос на 57%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению со вторым кварталом 2025 года, повысились на 0,5%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2024 года – выросли на 6,9%.Цены на новые дома в Тбилиси в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2025 года повысились на 1,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2024 года –выросли на 7,2%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в третьем квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари, белого – 3 474, а зеленого – 4 288.В третьем квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 156 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 410 лари, а зеленый каркас – 3 906 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

