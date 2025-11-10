Грузия
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика
Sputnik Грузия
грузия
экономика
новости
строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

09:01 10.11.2025
Средняя цена в третьем квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари
ТБИЛИСИ,10 ноя – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2025 года в Тбилиси вырос на 7%, при этом по сравнению со вторым кварталом 2025 года цены выросли на 0,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в третьем квартале вырос на 57%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором квартале, по сравнению со вторым кварталом 2025 года, повысились на 0,5%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2024 года – выросли на 6,9%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси

Район

Средняя стоимость квадратного метра, лари

Мтацминда

6 767

Ваке

5 896

Чугурети

4 431

Сабуртало

4 316

Дидубе

4 057

Крцаниси

3 948

Надзаладеви

3 898

Исани

3 789

Глдани

3 640

Самгори

3 483

Цены на новые дома в Тбилиси в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2025 года повысились на 1,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2024 года –выросли на 7,2%.
Цены на новые дома в Тбилиси

Район

Средняя стоимость квадратного метра, лари

Мтацминда

4 780

Ваке

4 511

Дидубе

3 976

Сабуртало

3 547

Чугурети

3 274

Самгори

3 060

Исани

3 047

Крцаниси

2 937

Глдани

2 853

Надзаладеви

2 510

Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в третьем квартале 2025 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 314 лари, белого – 3 474, а зеленого – 4 288.
В третьем квартале 2024 года цены были следующими: черный каркас – 3 156 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 410 лари, а зеленый каркас – 3 906 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.
