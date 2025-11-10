https://sputnik-georgia.ru/20251110/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-noyabrya-2025-295696374.html

Какой сегодня церковный праздник: 10 ноября 2025

По православному церковному календарю 10 ноября отмечают день памяти святых Параскевы, Неофита, Иоанна, Арсения и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ВеликомученицаПо церковному календарю 10 ноября поминают великомученицу Параскеву, жившую в III веке.Родилась будущая святая в богатой и благочестивой семье в городе Иконии (Малая Азия). Родители девы особо чтили пятницу – день, когда Господь пострадал на Кресте, поэтому дочь, родившуюся в этот день, назвали Параскевой, что в переводе с греческого означает "пятница".Рано осиротев, дева, достигнув совершеннолетия, приняла обет девства и проповедовала среди язычников веру Христову.Когда в город пришел военачальник императора Диоклетиана с поручением истребить христиан, Параскева отказалась поклониться идолам и была подвергнута жестоким пыткам. Израненную и еле живую деву бросили в темницу, но Господь исцелил ее раны.Великомученицу вновь подвергли пыткам, а потом ей отрубили голову. Произошло это в 300 году.Епископ УрбнисскийПо церковному календарю 10 ноября поминают священномученика Неофита, епископа Урбнисского.До крещения будущий святой был персидским военачальником по имени Омар, участвовавшим в походе султана Ахмета, вторгшегося в Грузию. Подъезжая с передовым отрядом к Шиомгвимской обители, Омар увидел над обителью сонм ангелов и посреди них старца, святого Шио.Пораженный красотой Шиомгвимской обители, военачальник не тронул монастырь и унес с собой желание стать самому ее монахом. Через какое-то время он, вернувшись в Шиомгвимский монастырь, принял крещение и постриг с именем Неофит, что означает "новообращенный". Он вел усердную подвижническую жизнь и стал настоятелем монастыря.Слава о равноангельской жизни святого разнеслась по всей Грузии. Католикос Самуил IV (582-591), вызвав его из обители, возвел на Урбнисскую кафедру.Святой Неофит усердно искоренял ложные учения и языческие обряды. За это идолопоклонники решили его убить. Ворвавшись в епископский дом и застав святителя за молитвой, язычники выволокли его на улицу и побили камнями, как когда-то первомученика Стефана. Произошло это в 587 году.Епископ Кесарии ПалестинскойПо церковному календарю 10 ноября поминают преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарии Палестинской (587-596), который прославился борьбой с евтихианской ересью, принижавшей человеческую природу Спасителя, а также чудотворениями.Родился будущий святой в египетском городе Фивы. Еще юношей подвизался в Фиваидской пустыне вместе со своим дедом. Узнав о благочестивой жизни Иоанна, его поставили епископом города Кесарии.Но стремясь к уединению, святой удалился в Хузевскую пустыню (между Иерихоном и Иерусалимом), где оставался до конца жизни.Архиепископ СербскийПо церковному календарю 10 ноября поминают святителя Арсения, архиепископа Сербского.Большую часть жизни будущий святой провел иноком в Жичском монастыре. За строгую подвижническую жизнь в 1233 году был посвящен в сан архиепископа Сербии.Святой скончался после 33-летнего мудрого управления паствой в 1266-м.ИмениныПо церковному календарю 10 ноября именины отмечают Анна, Прасковья, Феврония, Арсений, Георгий, Иван, Дмитрий, Максим, Неонила, Николай, Нестор, Степан и Терентий.Материал подготовлен на основе открытых источников

