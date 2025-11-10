https://sputnik-georgia.ru/20251110/peskov-ukrainskiy-konflikt-zavershitsya-kogda-rossiya-dostignet-postavlennykh-zadach-295727058.html

Песков: украинский конфликт завершится, когда Россия достигнет поставленных задач

Российская сторона предпочла бы достичь мирного урегулирования при помощи усилий политиков и дипломатов, заявил Песков 10.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Москве хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Завершиться он (украинский конфликт – Sputnik) может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально", – отметил представитель Кремля.Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что сейчас возникла пауза в переговорном треке, и ситуация зависла не по вине российской стороны.В то же время убежденность украинских властей в способности одержать победу в конфликте является глубоким заблуждением; по словам Пескова, ситуация на линии соприкосновения динамична и красноречиво отражает ухудшение перспектив для киевского режима.Он также обратил внимание, что количество украинцев, которые поддерживают идею завершения СВО на условиях России, будет расти, и это устойчивая тенденция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

