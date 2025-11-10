https://sputnik-georgia.ru/20251110/prisvoenie-millionov---v-gruzii-zaderzhali-byvshego-zamglavy-departamenta-avtodorog-295727816.html
Присвоение миллионов - в Грузии задержали бывшего замглавы департамента автодорог
Присвоение миллионов - в Грузии задержали бывшего замглавы департамента автодорог
Sputnik Грузия
Уголовное дело касается обрушения моста на автодороге Самтредиа-Григолети 21 февраля 2023 года 10.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-10T21:55+0400
2025-11-10T21:55+0400
2025-11-10T21:55+0400
происшествия
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
малхаз капанадзе
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/14/275950933_0:85:1000:648_1920x0_80_0_0_fda7100943f7d6cda906eabaa7fb47cb.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала бывшего заместителя главы Департамента автомобильных дорог Левана Купаташвили по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении крупной суммы государственных средств, еще четверым фигурантам дела обвинения предъявлены заочно, заявил руководитель департамента по борьбе с коррупционными преступлениями Малхаз Капанадзе на брифинге. Уголовное дело касается обрушения моста на автодороге Самтредиа-Григолети 21 февраля 2023 года, который должен был быть отремонтирован еще в 2018 году. Услуги по надзору за указанными работами предоставлял совместный консорциум, состоящий из представителей четырех международных компаний, ежедневный контроль за работами осуществлял непосредственно департамент. Во время реализации проекта и строительства моста ни один уполномоченный эксперт надзорной компании не находился в Грузии, и надзорная функция фактически не осуществлялась, о чем также было известно департаменту дорог. Несмотря на это, не находившийся в Грузии эксперт международной компании, подтвердил акты выполненных работ, которые подделали представители строительной компании. Акты подписал тогдашний заместитель председателя департамента автодорог Леван Купаташвили. По данным следствия, за оказанную услугу эксперт получил от Купаташвили 1,2 млн лари. В свою очередь, компания-подрядчик, из-за невыполненных и некачественно выполненных работ которой в конечном итоге обрушился мост, мошенническим путем присвоила 3,9 млн лари. Бывшему заместителю главы Департамента автомобильных дорог предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении в особо крупном размере и превышении служебных полномочий, что предусматривает до 11 лет лишения свободы в качестве вида и меры наказания. Директору строительной компании и руководителям проекта заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении в особо крупном размере и завладении чужим имуществом и подделке документа, что предусматривает до 9 лет лишения свободы. Также заочно обвинение предъявлено руководителю-инженеру совместного консорциума международных компаний. Его обвиняют пособничестве в мошенническом присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения и изготовлении поддельного документа. Ему грозит до 9 лет тюрьмы. Расследование дела продолжается в целях выявления возможных преступлений, совершенных другими компаниями или должностными лицами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/14/275950933_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_69f11794e15993150fdd2a397f00c1f3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, малхаз капанадзе, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, малхаз капанадзе, генеральная прокуратура грузии
Присвоение миллионов - в Грузии задержали бывшего замглавы департамента автодорог
Уголовное дело касается обрушения моста на автодороге Самтредиа-Григолети 21 февраля 2023 года
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала бывшего заместителя главы Департамента автомобильных дорог Левана Купаташвили по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении крупной суммы государственных средств, еще четверым фигурантам дела обвинения предъявлены заочно, заявил руководитель департамента по борьбе с коррупционными преступлениями Малхаз Капанадзе на брифинге.
Уголовное дело касается обрушения моста на автодороге Самтредиа-Григолети 21 февраля 2023 года, который должен был быть отремонтирован еще в 2018 году.
Расследование, проведенное департаментом по борьбе с коррупционными преступлениями, установило, что в 2018 году между департаментом автомобильных дорог и строительной компанией "Аккорд" был подписан договор на строительство 11,5-километрового участка автодороги Самтредиа-Григолети и мостовых переходов.
Услуги по надзору за указанными работами предоставлял совместный консорциум, состоящий из представителей четырех международных компаний, ежедневный контроль за работами осуществлял непосредственно департамент.
Во время реализации проекта и строительства моста ни один уполномоченный эксперт надзорной компании не находился в Грузии, и надзорная функция фактически не осуществлялась, о чем также было известно департаменту дорог.
Несмотря на это, не находившийся в Грузии эксперт международной компании, подтвердил акты выполненных работ, которые подделали представители строительной компании. Акты подписал тогдашний заместитель председателя департамента автодорог Леван Купаташвили.
По данным следствия, за оказанную услугу эксперт получил от Купаташвили 1,2 млн лари. В свою очередь, компания-подрядчик, из-за невыполненных и некачественно выполненных работ которой в конечном итоге обрушился мост, мошенническим путем присвоила 3,9 млн лари.
Позже на дополнительные работы по ремонту моста было выделено еще 12 млн лари. В общей сложности государству был причинен материальный ущерб на сумму более 16 миллионов лари.
Бывшему заместителю главы Департамента автомобильных дорог предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении в особо крупном размере и превышении служебных полномочий, что предусматривает до 11 лет лишения свободы в качестве вида и меры наказания.
Директору строительной компании и руководителям проекта заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении в особо крупном размере и завладении чужим имуществом и подделке документа, что предусматривает до 9 лет лишения свободы.
Также заочно обвинение предъявлено руководителю-инженеру совместного консорциума международных компаний. Его обвиняют пособничестве в мошенническом присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения и изготовлении поддельного документа. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.
Расследование дела продолжается в целях выявления возможных преступлений, совершенных другими компаниями или должностными лицами.