Присвоение миллионов - в Грузии задержали бывшего замглавы департамента автодорог

10.11.2025

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии задержала бывшего заместителя главы Департамента автомобильных дорог Левана Купаташвили по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении крупной суммы государственных средств, еще четверым фигурантам дела обвинения предъявлены заочно, заявил руководитель департамента по борьбе с коррупционными преступлениями Малхаз Капанадзе на брифинге. Уголовное дело касается обрушения моста на автодороге Самтредиа-Григолети 21 февраля 2023 года, который должен был быть отремонтирован еще в 2018 году. Услуги по надзору за указанными работами предоставлял совместный консорциум, состоящий из представителей четырех международных компаний, ежедневный контроль за работами осуществлял непосредственно департамент. Во время реализации проекта и строительства моста ни один уполномоченный эксперт надзорной компании не находился в Грузии, и надзорная функция фактически не осуществлялась, о чем также было известно департаменту дорог. Несмотря на это, не находившийся в Грузии эксперт международной компании, подтвердил акты выполненных работ, которые подделали представители строительной компании. Акты подписал тогдашний заместитель председателя департамента автодорог Леван Купаташвили. По данным следствия, за оказанную услугу эксперт получил от Купаташвили 1,2 млн лари. В свою очередь, компания-подрядчик, из-за невыполненных и некачественно выполненных работ которой в конечном итоге обрушился мост, мошенническим путем присвоила 3,9 млн лари. Бывшему заместителю главы Департамента автомобильных дорог предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении в особо крупном размере и превышении служебных полномочий, что предусматривает до 11 лет лишения свободы в качестве вида и меры наказания. Директору строительной компании и руководителям проекта заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении в особо крупном размере и завладении чужим имуществом и подделке документа, что предусматривает до 9 лет лишения свободы. Также заочно обвинение предъявлено руководителю-инженеру совместного консорциума международных компаний. Его обвиняют пособничестве в мошенническом присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения и изготовлении поддельного документа. Ему грозит до 9 лет тюрьмы. Расследование дела продолжается в целях выявления возможных преступлений, совершенных другими компаниями или должностными лицами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

