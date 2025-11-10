https://sputnik-georgia.ru/20251110/skolko-gruza-obrabotal-krupneyshiy-port-gruzii-295716302.html

Сколько груза обработал крупнейший порт Грузии

Сколько груза обработал крупнейший порт Грузии

Sputnik Грузия

Что касается генеральных грузов, то за десять месяцев 2025 года компания обработала 214 095 тонн, что на 11% превышает показатель за аналогичный период... 10.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-10T11:48+0400

2025-11-10T11:48+0400

2025-11-10T11:48+0400

грузия

экономика

новости

apm terminals

потийский порт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/13/236461329_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_f6d8a6d0a9973550269e2c89ee4b083e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Крупнейший морской порт Поти на западе Грузии обработал 532,908 TEU контейнеров в январе-октябре 2025 года, превысив аналогичные показатели 2024 года на 17%, говорится в сообщении морского оператора APM Terminals Poti. Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. По информации компании, за десять месяцев 2024 года объем обработанных портом контейнеров составил 454 139 TEU. Что касается генеральных грузов, то за десять месяцев 2025 года компания обработала 214 095 тонн, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В прошлом году этот объем составлял 192 865 тонн. Импорт грузов паромным транспортом увеличился на 10,3% по сравнению с январем-октябрем 2024 года. С начала года порт принял 136 805 тонн грузов. Перевозка и обработка подержанных автомобилей морским транспортом остается одной из самых востребованных услуг. В январе-октябре 2025 года порт Поти обработал 63 863 транспортных средства, в 2024 году – 74 173, в 2023 году – 80 454, в 2022 году – 47 537. Потийский порт сегодня Многоцелевое сооружение Потийского порта имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний контейнерный терминал в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, apm terminals, потийский порт