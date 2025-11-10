Тревожная статистика: в ДТП по всей Грузии с начала года погибли сотни человек

https://sputnik-georgia.ru/20251110/trevozhnaya-statistika-v-dtp-po-vsey-gruzii-s-nachala-goda-pogibli-sotni-chelovek-295726605.html
Число погибших на дорогах с января по сентябрь увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. За первые девять месяцев 2025 года в Грузии в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 345 человек, а более 6 тысяч пострадали, говорится в сообщении организации "Грузинский альянс за безопасные дороги". Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 2005-го года, в третье воскресенье ноября. По словам председателя "Грузинского альянса за безопасные дороги" Эки Лалиашвили, одним из важных направлений повышения безопасности дорожного движения является повышение осведомленности и систематическое взаимодействие с обществом по вопросам безопасности дорожного движения. "Международный опыт показал, что подход "Безопасная система" успешно работает, и благодаря его внедрению ряд стран значительно сократил число жертв на дорогах. Каждая жизнь важна, а время имеет решающее значение", — сказала Лалиашвили. По ее словам, необходимы быстрые и эффективные шаги: снижение ограничения скорости (15 км/ч), пересмотр ограничений скорости на городских дорогах, введение механизма списания штрафных баллов за превышение скорости с помощью камер, введение обязательного использования ремней безопасности на заднем сиденье и многое другое.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 2005-го года, в третье воскресенье ноября.
Число погибших на дорогах с января по сентябрь увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным МВД, произошло 4,48 тысячи ДТП — на 9% больше, чем в 2024 году. Количество пострадавших выросло на 11,8%, достигнув 6,41 тысячи человек.
По словам председателя "Грузинского альянса за безопасные дороги" Эки Лалиашвили, одним из важных направлений повышения безопасности дорожного движения является повышение осведомленности и систематическое взаимодействие с обществом по вопросам безопасности дорожного движения.
"Международный опыт показал, что подход "Безопасная система" успешно работает, и благодаря его внедрению ряд стран значительно сократил число жертв на дорогах. Каждая жизнь важна, а время имеет решающее значение", — сказала Лалиашвили.
По ее словам, необходимы быстрые и эффективные шаги: снижение ограничения скорости (15 км/ч), пересмотр ограничений скорости на городских дорогах, введение механизма списания штрафных баллов за превышение скорости с помощью камер, введение обязательного использования ремней безопасности на заднем сиденье и многое другое.