https://sputnik-georgia.ru/20251110/trevozhnaya-statistika-v-dtp-po-vsey-gruzii-s-nachala-goda-pogibli-sotni-chelovek-295726605.html

Тревожная статистика: в ДТП по всей Грузии с начала года погибли сотни человек

Тревожная статистика: в ДТП по всей Грузии с начала года погибли сотни человек

Sputnik Грузия

Число погибших на дорогах с января по сентябрь увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 10.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-10T19:55+0400

2025-11-10T19:55+0400

2025-11-10T19:55+0400

грузия

новости

общество

эка лалиашвили

автомобили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250994484_0:74:1281:794_1920x0_80_0_0_a53d4bc19cc22242c43858b2c54e82ec.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. За первые девять месяцев 2025 года в Грузии в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 345 человек, а более 6 тысяч пострадали, говорится в сообщении организации "Грузинский альянс за безопасные дороги". Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 2005-го года, в третье воскресенье ноября. По словам председателя "Грузинского альянса за безопасные дороги" Эки Лалиашвили, одним из важных направлений повышения безопасности дорожного движения является повышение осведомленности и систематическое взаимодействие с обществом по вопросам безопасности дорожного движения. "Международный опыт показал, что подход "Безопасная система" успешно работает, и благодаря его внедрению ряд стран значительно сократил число жертв на дорогах. Каждая жизнь важна, а время имеет решающее значение", — сказала Лалиашвили. По ее словам, необходимы быстрые и эффективные шаги: снижение ограничения скорости (15 км/ч), пересмотр ограничений скорости на городских дорогах, введение механизма списания штрафных баллов за превышение скорости с помощью камер, введение обязательного использования ремней безопасности на заднем сиденье и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, эка лалиашвили, автомобили