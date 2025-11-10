https://sputnik-georgia.ru/20251110/v-gruzii-mogut-zapretit-prodavat-napitki-v-plastmassovykh-butylkakh-295656188.html

В Грузии могут запретить продавать напитки в пластмассовых бутылках

В Грузии могут запретить продавать напитки в пластмассовых бутылках

10.11.2025

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Министерство экологии Грузии работает над вопросом возможного ограничения продажи напитков в пластиковой таре, в том числе отелям и государственным учреждениям, говорится в сообщении ведомства. Из-за более дешевого производства вода и напитки в пластиковых бутылках стоят дешевле, чем в стеклянных и жестяных, и пользуются большим спросом. Минэкологии уже обсудило нововведение с представителями бизнеса. На встрече обсуждалась инициатива, согласно которой бюджетные организации и государственные структуры, а также сектор гостеприимства, будут ограничены в закупке напитков в пластиковых бутылках. Стороны договорились, что для разработки эффективных правил диалог с бизнес-сектором будет продолжен в рабочем формате. Чрезмерное потребление пластика сегодня является одной из важных экологических проблем. Согласно исследованию, проведенному в Грузии, страна ежегодно потребляет около 612,5 миллиона одноразовых пластиковых предметов: стаканов, крышек, контейнеров для еды, ложек, вилок, ножей, соломинок, тарелок и мешалок для напитков, что составляет 3,9–5,9 тысячи тонн. Международные исследования показывают, что одноразовый пластик, контактирующий с пищевыми продуктами, вредит здоровью человека и загрязняет окружающую среду, что само по себе представляет угрозу для здоровья человека. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

