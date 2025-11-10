В Тбилиси прошла Неделя высокой моды – видео

https://sputnik-georgia.ru/20251110/v-tbilisi-proshla-nedelya-vysokoy-mody---video-295722077.html
В столице Грузии состоялось долгожданное событие осени - Тбилисская неделя моды. На ней были представлены коллекции весна-лето 2026 для женщин, мужчин и детей... 10.11.2025, Sputnik Грузия
14:10 10.11.2025 (обновлено: 14:53 10.11.2025)
В столице Грузии состоялось долгожданное событие осени - Тбилисская неделя моды. На ней были представлены коллекции весна-лето 2026 для женщин, мужчин и детей в стилях prêt-à-porter и haute couture
Свои коллекции зрителям представили грузинские и зарубежные дизайнеры. Там же прошла выставка работ грузинских модельеров и дизайнеров аксессуаров. Модные показы проходили два дня в одном из престижных отелей грузинской столицы.
Тбилисская неделя моды (TFW) была основана в 2009 году. С тех пор она регулярно проводится весной и осенью. TFW является важным событием в мире моды не только в Грузии, но и далеко за ее пределами, на ней всегда много гостей из разных стран.