В Тбилиси прошла Неделя высокой моды – видео

В столице Грузии состоялось долгожданное событие осени - Тбилисская неделя моды. На ней были представлены коллекции весна-лето 2026 для женщин, мужчин и детей... 10.11.2025, Sputnik Грузия

Свои коллекции зрителям представили грузинские и зарубежные дизайнеры. Там же прошла выставка работ грузинских модельеров и дизайнеров аксессуаров. Модные показы проходили два дня в одном из престижных отелей грузинской столицы.Тбилисская неделя моды (TFW) была основана в 2009 году. С тех пор она регулярно проводится весной и осенью. TFW является важным событием в мире моды не только в Грузии, но и далеко за ее пределами, на ней всегда много гостей из разных стран.

