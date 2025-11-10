https://sputnik-georgia.ru/20251110/vaktsinatsiya-i-sterilizatsiya-kak-v-gruzii-zabotyatsya-o-bezdomnykh-zhivotnykh-295728085.html

Вакцинация и стерилизация: как в Грузии заботятся о бездомных животных

Вакцинация и стерилизация: как в Грузии заботятся о бездомных животных

Животным проведены вакцинация против бешенства, идентификация и маркировка ушными бирками, а также стерилизация и кастрация 10.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Почти 5,3 тысячи бездомных собак и кошек вернули в естественную среду после вакцинации и стерилизации в рамках пилотной программы, действующей в Аджарии, Имерети, Кахети и Боржоми, говорится в сообщении на сайте Национальное агентство продовольствия Грузии. С начала пилотной программы по управлению популяцией бездомных и приютских животных было отловлено и доставлено в приюты 5 396 животных (собак и кошек). После проведения необходимых ветеринарных процедур 5 284 животных были возвращены в естественную среду, а оставшиеся 112 – будут выпущены поэтапно. Пилотная программа предусматривает проведение комплекса мероприятий: стерилизации, диагностического тестирования, вакцинации, идентификации и регистрации животных. "Эти мероприятия способствуют контролю численности животных, мониторингу их здоровья, профилактике бешенства и других заболеваний, а также защите здоровья и безопасности людей", – говорится в сообщении. Программа реализуется при участии местных органов самоуправления. Для обеспечения максимальной прозрачности Национальное агентство продовольствия намерено регулярно обновлять данные о ходе проекта и предоставлять информацию общественности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

