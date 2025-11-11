Последствия супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах

https://sputnik-georgia.ru/20251111/295735550.html
Супертайфун "Фунг-Вонг" нанес разрушительный удар по Филиппинам, оставив за собой след из разрушенных домов, затопленных улиц и поваленных деревьев
Этот мощный природный катаклизм стал причиной массовых эвакуаций и серьезных повреждений инфраструктуры. Внимание к восстановлению и поддержке пострадавших в регионе становится все более важным, ведь последствия стихии будут ощущаться еще долго.
Супертайфун "Фунг-Вонг" нанес разрушительный удар по Филиппинам, оставив за собой след из разрушенных домов, затопленных улиц и поваленных деревьев
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
Семейная пара идет по затопленной улице в Булакане.
Семейная пара идет по затопленной улице в Булакане.
© AP Photo / Aaron Favila
Женщина кормит своего мужа в палатке в эвакуационном центре во время тайфуна "Фунг-вонг" в Кесон-Сити, Филиппины.
Женщина кормит своего мужа в палатке в эвакуационном центре во время тайфуна "Фунг-вонг" в Кесон-Сити, Филиппины.
© AP Photo / Philippine Coast Guard
Спасатели эвакуируют жителей во время тайфуна "Фунг-вонг".
Спасатели эвакуируют жителей во время тайфуна "Фунг-вонг".
© AP Photo / Philippine Coast Guard
Сотрудники береговой охраны расчищают поваленные деревья во время тайфуна "Фунг-вонг".
Сотрудники береговой охраны расчищают поваленные деревья во время тайфуна "Фунг-вонг".
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
Молодые люди на затопленной улице во время супертайфуна Фунг-Вонг в Маниле.
Молодые люди на затопленной улице во время супертайфуна Фунг-Вонг в Маниле.
© AP Photo / Aaron Favila
Женщина в эвакуационном центре во время тайфуна "Фунг-вонг" в Кесон-Сити.
Женщина в эвакуационном центре во время тайфуна "Фунг-вонг" в Кесон-Сити.
© Getty Images / Ezra Acayan
Жители осматривают шоссе, разрушенное во время супертайфуна "Фунг-вонг".
Жители осматривают шоссе, разрушенное во время супертайфуна "Фунг-вонг".
© Getty Images / Anadolu/Daniel Ceng
Женщины ждут, пока спадет вода в затопленном районе, где произошло отключение электроэнергии во время супертайфуна Фунг-Вонг в Маниле.
Женщины ждут, пока спадет вода в затопленном районе, где произошло отключение электроэнергии во время супертайфуна Фунг-Вонг в Маниле.