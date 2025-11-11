https://sputnik-georgia.ru/20251111/295735550.html

Последствия супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах

Супертайфун "Фунг-Вонг" нанес разрушительный удар по Филиппинам, оставив за собой след из разрушенных домов, затопленных улиц и поваленных деревьев

Этот мощный природный катаклизм стал причиной массовых эвакуаций и серьезных повреждений инфраструктуры. Внимание к восстановлению и поддержке пострадавших в регионе становится все более важным, ведь последствия стихии будут ощущаться еще долго.

