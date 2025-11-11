Грузия
Большой Египетский музей и его сокровища – фото
Большой Египетский музей и его сокровища – фото
Сокровищница Египта торжественно распахнула двери для всех желающих. Смотрите в фотоленте Sputnik, что можно увидеть в Большом Египетском музее 11.11.2025, Sputnik Грузия
Идея создания музея, который объединил бы всю историю Египта, была впервые озвучена президентом Хосни Мубараком еще в 1992 году. После этого был объявлен конкурс, ставший одним из самых масштабных в своей области: участие в нем приняли 550 архитектурных бюро из 83 стран. Победителем оказался ирландский проект Heneghan Peng Architects.Строительство музея началось в 2005 году, однако дважды подвергалось задержкам. В 2011 году в стране произошли события "Арабской весны", после чего Мубарак ушел в отставку, и работы были приостановлены на три года. Затем в 2020 году пандемия коронавируса также затруднила реализацию проекта.Только в конце 2022 года музей открыл свои двери для ограниченных экскурсионных групп. В октябре 2024 года были открыты 10 из 12 залов, а 1 ноября 2025 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси официально открыл Большой Египетский музей. Церемония продолжалась два дня, а уже с 4 ноября музей открыл свои двери для широкой публики.
Большой Египетский музей и его сокровища – фото

14:58 11.11.2025 (обновлено: 15:40 11.11.2025)
Сокровищница Египта торжественно распахнула двери для всех желающих. Смотрите в фотоленте Sputnik, что можно увидеть в Большом Египетском музее
Идея создания музея, который объединил бы всю историю Египта, была впервые озвучена президентом Хосни Мубараком еще в 1992 году. После этого был объявлен конкурс, ставший одним из самых масштабных в своей области: участие в нем приняли 550 архитектурных бюро из 83 стран. Победителем оказался ирландский проект Heneghan Peng Architects.
Строительство музея началось в 2005 году, однако дважды подвергалось задержкам. В 2011 году в стране произошли события "Арабской весны", после чего Мубарак ушел в отставку, и работы были приостановлены на три года. Затем в 2020 году пандемия коронавируса также затруднила реализацию проекта.
Только в конце 2022 года музей открыл свои двери для ограниченных экскурсионных групп. В октябре 2024 года были открыты 10 из 12 залов, а 1 ноября 2025 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси официально открыл Большой Египетский музей. Церемония продолжалась два дня, а уже с 4 ноября музей открыл свои двери для широкой публики.
Большим музей назвали не зря: комплекс площадью 100 тысяч кв. м расположен на территории 490 тысяч кв. метров.

На входе толпы туристов и местных жителей встречает 11-метровая статуя Рамзеса II – одного из величайших фараонов в истории Древнего Египта.

Сейчас в Большом Египетском музее находятся более 57 тысяч артефактов со всего Египта.

Наибольший интерес вызывает коллекция из пяти тысяч предметов, найденных при раскопках гробницы Тутанхамона.

Всего же здесь планируется выставить более 100 тысяч экспонатов со всей страны.

Официальный Каир назвал этот музей "подарком Египта миру".

Помимо экспозиционных залов, под крышей музейного комплекса расположились восемь ресторанов, фуд-корт, реставрационные и консервационные лаборатории, сады, 3D-кинотеатр, конференц-центр и другие "коммерческие" помещения.

За посещение взрослому иностранному туристу необходимо заплатить 1450 египетских фунтов (30,8 доллара США).

0