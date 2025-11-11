https://sputnik-georgia.ru/20251111/295746787.html

СВО: "туман войны" рассеялся, колонны ВС РФ вошли в Покровск

СВО: "туман войны" рассеялся, колонны ВС РФ вошли в Покровск

11.11.2025

Штурмовые колонны российской армии на кроссовых мотоциклах, внедорожниках и пикапах под покровом тумана вошли в окруженный ранее Покровск/Красноармейск. Эти видеокадры обошли весь мир, ведь ранее Киев очень громко заявлял о неприступности очередной "фортеции". Освобождение Покровска фактически завершено, российские войска подавляют отдельные очаги сопротивления в городской черте.По данным Минобороны РФ, штурмовые группы 2-й армии активно зачищают территорию вагонного депо железнодорожного вокзала Красноармейска, северо-западные и восточные кварталы Центрального района. За минувшие сутки освободили 256 зданий. В блокированном городе-спутнике Мирноград/Димитров подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайонах "Восточный" и "Западный", а также в южной части населенного пункта. Здесь пресечена попытка прорыва из окружения (в направлении поселка Новоэкономическое) остатков 38-й бригады морской пехоты ВСУ. С другой стороны (с севера) попытки украинского командования деблокировать свои войска в покровско-мирноградском "котле" оказались безрезультатными.Противник теряет не только подконтрольную городскую агломерацию, крупный транспортно-логистический узел и серьезный укрепрайон, но и тысячи солдат. Главком ВСУ Александр Сырский пытается оправдать разгром в районе Покровска значительным численным превосходством 150-тысячной группировки российских войск. Будто бы стратегическое, оперативно-тактическое, технологическое, огневое и численное превосходство ВС России стало для киевских (натовских) военачальников открытием только через 44 месяца боевых действий.Российская армия завершает освобождение Мирнограда, активно наступает на других участках фронта. Штурмовые подразделения 6-й армии завершают уничтожение группировки противника, окруженной в районе города Купянска (Харьковской области). Сегодня полностью освобождена основная, восточная часть Купянска, который может стать следующей павшей "фортецией". Если его не опередит Волчанск.Отчаяние Урфина ДжюсаНа Западе активно обсуждают и анализируют падение покровской "фортеции", тактику российских штурмовиков. Телеканал CNN сообщил о некоторых особенностях российской операции: "Войска продвигаются вперед, имея в распоряжении большое количество бойцов, группами по три человека. Интенсивность перемещений настолько высока, что украинские операторы беспилотников просто не успевают за ними". И один в поле воин, если он из российской армии.В Германии считают потерю Покровска "тревожным звонком для Киева". Французская пресса отмечает: "Давно такого не было, чтобы российские войска – спокойно, колонной входили в черту достаточно крупного города – без противодействия ВСУ". The Daily Telegraph New Zealand пытается оправдать очередное поражение бандеровцев рекордным уровнем дезертирства. Американское издание Responsible Statecraft дополняет: на фоне насильственной мобилизации все меньше украинцев желает "воевать до победного конца".Британский аналитик Александр Меркурис заметил, что на Западе все меньше комментируют растущее могущество российских ударов. Потому что все прежние поставки натовского оружия Киеву желаемого результата не дали, "катастрофически истощили собственные арсеналы", продемонстрировали неэффективность западных комплексов ПВО против российских ракет и дронов.С другой стороны, за время СВО российские войска уничтожили коллективно собранные Западом со всего света для подопытных "деревянных солдат Урфина Джюса": более 950 самолетов и вертолетов, 96 тысяч БПЛА, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 960 танков и других бронемашин, 1 611 РСЗО, 31 240 артиллерийских орудий и много прочего смертоносного "железа". Потери ВСУ и НАТО невероятные. Запад пытается осознать степень своего поражения и все же не готов прекратить поставки вооружения киевским марионеткам. Чего здесь больше – безрассудства или слепоты?Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил: Вашингтон в ближайшие месяцы готов продать Европе оружие на 2 млрд долларов "для последующей передачи Украине". Кроме того, Уитакер предположил, что в 2026 году США через ЕС и НАТО поставят ВСУ оружия на сумму 15–16 млрд долларов. Это не "байденовские" десятки миллиардов "бескорыстной" военной помощи, и все же базовые условия для продолжения прокси-войны с Россией "до последнего украинца" на 2026 год гарантированы. Причем гарантированы Соединенными Штатами. В таких условиях Россия вынуждена защищать свои интересы, будущее и суверенитет вооруженным путем. Цели СВО будут достигнуты.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

