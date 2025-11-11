https://sputnik-georgia.ru/20251111/delegatsiya-pase-v-gruzii-osnovnye-temy-vstrech-295739471.html

Делегация ПАСЕ в Грузии: основные темы встреч

Грузинская делегация в январе отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ из-за принятой резолюции 11.11.2025

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Содокладчики комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Эдит Эстрела и Сабина Чудич проводят встречи в Грузии и уже выслушали как оппозицию, так и правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". ПАСЕ 29 января 2025 года проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Сотрудничество Грузии и ПАСЕ стало основной темой встречи содокладчиков с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили и главой комитета по внешним отношениям Николозом Самхарадзе. В контексте сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы Шалва Папуашвили заявил, что до сих пор не существует никаких доказательств или признаков так называемой фальсификации парламентских выборов 2024 года, поэтому было непонятно, на каком основании Ассамблея требовала проведения внеочередных выборов в Грузии резолюцией, принятой в начале года, что привело к приостановке работы парламентской делегации Грузии в ПАСЕ. По словам председателя парламента, местные выборы прошли в тех же условиях, что и парламентские, однако две оппозиционные партии прекратили бойкот и приняли участие в выборах. Шалва Папуашвили отметил, что Грузия остается верным членом Совета Европы и Парламентской ассамблеи, и подчеркнул важность уважения со стороны Ассамблеи принципов суверенитета, демократии, верховенства закона, защиты прав человека. Стороны также обсудили законодательство, принятое парламентом Грузии. Шалва Папуашвили предоставил содокладчикам подробную информацию об изменениях, внесенных в законодательство. Как заявил после встречи глава комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, основными вопросами стали закон "О прозрачности" и поправки об ужесточении санкций за нарушения на акциях протеста. На встрече также был рассмотрен вопрос о подаче большинством в Конституционный суд иска, связанного с антиконституционностью трех оппозиционных партий. Помимо правящей партии, содокладчики ПАСЕ встретились также с представителями оппозиции и выслушали их мнение по поводу ситуации в Грузии и последних решений правящей партии. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи. Позже, 10 апреля, ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

