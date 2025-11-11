https://sputnik-georgia.ru/20251111/kadrovye-perestanovki-v-dvukh-ministerstvakh-gruzii--u-glav-vedomstv-novye-zamy-295735411.html

Кадровые перестановки в двух министерствах Грузии – у глав ведомств новые замы

Новшества, в частности, коснулись министерства внутренних дел и министерства юстиции Грузии

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Георгия Сахокия новым заместителем министра внутренних дел, кроме того, стало известно об отставке Ираклия Хмаладзе с поста заместителя министра юстиции, сообщил телеканал "Рустави 2". Приказ о назначении Сахокия был издан премьер-министром Ираклием Кобахидзе 10 ноября, как и приказ об освобождении с должности бывшего заместителя главы МВД Георгия Бутхузи. "На основании первого пункта статьи 24 Закона Грузии "О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии" назначить Георгия Сахокия заместителем министра внутренних дел Грузии", – говорится в приказе. Что касается Хмаладзе, то решение об отставке он принял по собственному желанию. Он был назначен на должность заместителя главы Минюста в мае 2025 года. До этого назначения он занимал должность вице-мэра Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

