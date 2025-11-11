https://sputnik-georgia.ru/20251111/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-noyabrya-2025-295728576.html

Какой сегодня церковный праздник: 11 ноября 2025

По православному церковному календарю 11 ноября отмечают день памяти святых Анастасии, Аврамия, Марии, Клавдия, Астерия, Неона, Феониллы и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Анастасия РимляныняПо церковному календарю 11 ноября поминают Анастасию Римляныню, пострадавшую за веру при императоре Декии (249-251).Осиротев в три года, будущая святая воспитывалась в монастыре недалеко от Рима, где приняла иночество. Когда Анастасии исполнился 21 год, многие римляне сватались к красивой девушке, но она предпочла остаться невестой Христовой.Язычники, когда император приказал преследовать христиан, вытащив Анастасию из обители, доставили к правителю города и обвинили деву в презрении богатых и знатных женихов и в поклонении Христу.По приказу военачальника Прова деву за отказ отречься и поклониться идолам подвергли жестоким пыткам, а потом отрубили голову.Затворник и блаженнаяПо церковному календарю 11 ноября поминают преподобного Аврамия-затворника и его племянницу, блаженную Марию, – современников и соотечественников святого Ефрема Сирина, написавшего об их жизни.Подвизались преподобный Аврамий и его племянница в селении Хидана, недалеко от города Эдессы. Преподобный, покинув родительский дом, поселился в пустынном месте, проводя дни в постоянной молитве. Святой после смерти родителей, отказавшись от наследства, попросил родных раздать его нищим.Человеколюбием, кротостью и строгой подвижнической жизнью он многих привлекал к себе. К нему приходили ищущие молитвы, духовного света и благословения.Вскоре Аврамия назначили пресвитером в одно из языческих сел Месопотамии, где преподобный три года, не жалея сил, трудился над просвещением идолопоклонников и крестил их. Выполнив долг, Аврамий опять удалился в свою пустынь, где продолжал прославлять Бога. После 50 лет подвижнической жизни он мирно скончался примерно в 360 году.Преподобная Мария выросла, будучи поучаемой духовными наставлениями святого дяди. Но в 27 лет, совращенная с пути истинного, оставив свою келью, она стала распутно жить в другом городе.Преподобный Аврамий, узнав об этом, оделся в воинские доспехи, чтобы быть неузнанным, разыскал племянницу и привел ее к покаянию. Вернувшись в свою келью, она всю оставшуюся жизнь провела в молитвах и слезах раскаяния.Господь удостоил Марию дара исцеления болезней. Скончалась святая через пять лет после преподобного.Святые мученикиПо церковному календарю 11 ноября поминают мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феониллу – братьев и сестру, пострадавших за веру в III веке, в период первого правления Диоклетиана.После смерти матери, а затем и отца будущие святые остались под опекой мачехи. Желая избавиться от четверых детей, чтобы завладеть состоянием семьи, она донесла правителю Киликии, что они христиане.Правитель Лисий сначала тщетно пытался убедить детей отречься и поклониться идолам, чтобы спасти им жизнь. Но потом сам позарился на их состояние и подверг мучеников жестоким пыткам.Мальчиков после пыток обезглавили за чертой города. Неониллу также жестоко пытали. Она умерла, когда на грудь ей насыпали горячих углей.ИмениныПо церковному календарю 11 ноября именины отмечают Агафья, Анастасия, Авраам, Анна, Мария, Алексей, Андрей, Афанасий, Виктор, Василий, Евгений, Иван, Кузьма, Клавдий, Леонид, Наум, Николай, Павел, Тимофей и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников.

