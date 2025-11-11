https://sputnik-georgia.ru/20251111/krushenie-samoleta-vs-turtsii-v-gruzii-novye-podrobnosti-295744200.html

Крушение самолета ВС Турции в Грузии: новые подробности

Крушение самолета ВС Турции в Грузии: новые подробности

Sputnik Грузия

Поисковая группа "Сакаэронавигации" выехала на место предполагаемого инцидента для обнаружения и оказания дальнейшей помощи пострадавшим 11.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-11T17:26+0400

2025-11-11T17:26+0400

2025-11-11T17:56+0400

грузия

происшествия

новости

азербайджан

сигнахи

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0b/295743053_0:43:451:297_1920x0_80_0_0_8a5e6aee43e19929cb3f22ec6319bbe8.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. На месте крушения самолета минобороны Турции проводятся поисково-спасательные работы, предусмотренные авиационными правилами, сообщает ООО "Сакаэронавигация". В районе Сигнахи 11 ноября текущего года примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии упал турецкий военно-грузовой борт, осуществлявший рейс из Азербайджана в Турцию. Минобороны Турции подтвердило принадлежность судна."Турецкий самолет типа C-130 исчез с радаров "Сакаэронавигации" через несколько минут после пересечения территории Грузии, не передав сигнала тревоги, после чего "Сакаэронавигация" начала установленные поисково-спасательные работы", - говорится в заявлении. По данным компании, в полном соответствии с международным протоколом поисковая группа "Сакаэронавигации" выехала на место предполагаемого инцидента для обнаружения и оказания дальнейшей помощи пострадавшим. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

сигнахи

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, азербайджан, сигнахи, турция