Крушение самолета ВС Турции в Грузии: новые подробности

Поисковая группа "Сакаэронавигации" выехала на место предполагаемого инцидента для обнаружения и оказания дальнейшей помощи пострадавшим 11.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. На месте крушения самолета минобороны Турции проводятся поисково-спасательные работы, предусмотренные авиационными правилами, сообщает ООО "Сакаэронавигация". В районе Сигнахи 11 ноября текущего года примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии упал турецкий военно-грузовой борт, осуществлявший рейс из Азербайджана в Турцию. Минобороны Турции подтвердило принадлежность судна."Турецкий самолет типа C-130 исчез с радаров "Сакаэронавигации" через несколько минут после пересечения территории Грузии, не передав сигнала тревоги, после чего "Сакаэронавигация" начала установленные поисково-спасательные работы", - говорится в заявлении. По данным компании, в полном соответствии с международным протоколом поисковая группа "Сакаэронавигации" выехала на место предполагаемого инцидента для обнаружения и оказания дальнейшей помощи пострадавшим. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
грузия, происшествия, новости, азербайджан, сигнахи, турция
17:26 11.11.2025 (обновлено: 17:56 11.11.2025)
