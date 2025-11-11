https://sputnik-georgia.ru/20251111/krushenie-turetskogo-voennogo-samoleta---zayavlenie-mvd-gruzii--295743775.html

Крушение турецкого военного самолета - заявление МВД Грузии

Крушение турецкого военного самолета - заявление МВД Грузии

Sputnik Грузия

Четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи 11.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-11T16:55+0400

2025-11-11T16:55+0400

2025-11-11T16:55+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0b/295743053_0:43:451:297_1920x0_80_0_0_8a5e6aee43e19929cb3f22ec6319bbe8.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. МВД Грузии подтвердило факт крушения турецкого грузового самолета в Грузии. "В районе Сигнахи 11 ноября текущего года примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии упал турецкий грузовой борт, который по первичной информации, осуществлял рейс из Азербайджана в Турцию", — говорится в заявлении ведомства.Грузия возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека". МВД обещает предоставлять информацию по мере развития событий. Согласно информации грузинских СМИ, четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане. Минобороны Турции подтвердило принадлежность судна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, азербайджан