Крушение турецкого военного самолета - заявление МВД Грузии
Четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи 11.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. МВД Грузии подтвердило факт крушения турецкого грузового самолета в Грузии. "В районе Сигнахи 11 ноября текущего года примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии упал турецкий грузовой борт, который по первичной информации, осуществлял рейс из Азербайджана в Турцию", — говорится в заявлении ведомства.Грузия возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта или его эксплуатации, повлекшее смерть человека". МВД обещает предоставлять информацию по мере развития событий. Согласно информации грузинских СМИ, четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане. Минобороны Турции подтвердило принадлежность судна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
