На борту разбившегося самолета находилось 20 военнослужащих – МО Турции
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. На борту турецкого военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, находились 20 военнослужащих, сообщило Министерство обороны Турции. По данным МВД Грузии, турецкий военный самолет, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от грузино-азербайджанской границы. Минобороны Турции подтвердило принадлежность судна.Согласно информации "Сакаэронавигации", турецкий самолет C-130 исчез с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, не передав сигнала тревоги. В настоящее время на месте крушения проходят поисково-спасательные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
19:07 11.11.2025 (обновлено: 19:32 11.11.2025)
