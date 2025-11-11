https://sputnik-georgia.ru/20251111/na-bortu-razbivshegosya-samoleta-nakhodilos-20-voennosluzhaschikh---mo-turtsii-295745657.html

На борту разбившегося самолета находилось 20 военнослужащих – МО Турции

На борту разбившегося самолета находилось 20 военнослужащих – МО Турции

Турецкий самолет C-130 исчез с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии 11.11.2025

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. На борту турецкого военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, находились 20 военнослужащих, сообщило Министерство обороны Турции. По данным МВД Грузии, турецкий военный самолет, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от грузино-азербайджанской границы. Минобороны Турции подтвердило принадлежность судна.Согласно информации "Сакаэронавигации", турецкий самолет C-130 исчез с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, не передав сигнала тревоги. В настоящее время на месте крушения проходят поисково-спасательные работы.

