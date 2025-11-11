https://sputnik-georgia.ru/20251111/novyy-god-2026-glavnuyu-elku-tbilisi-postavyat-na-ploschadi-pervoy-respubliki-295733077.html

Новый год 2026: главную елку Тбилиси поставят на площади Первой Республики

На новогодние украшения и праздничные мероприятия столичные власти потратят 8,3 млн лари

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Главная новогодняя елка Тбилиси в этом году будет установлена на площади Первой Республики, а не у здания парламента на проспекте Руставели, информацию СМИ подтвердили в пресс-службе мэрии. В связи с рождественскими и новогодними праздниками 2026 года мэрия Тбилиси объявила о проведении упрощенной закупки на сумму 8,3 млн лари. По данным мэрии, с 12 декабря 2025 года по 14 января 2026 года на площади Первой Республики будет открыт "Новогодний городок", или "Новогодняя деревня", а зажжение главной елки страны намечено на 12 декабря. На площади Первой Республики будут представлены разнообразные тематические декорации, масштабные инсталляции, фотозоны, украшенные стенды, каток с соответствующим декором, тематическое оформление улиц и фасадов зданий, детские выставочные павильоны, культурные, спортивные и рекреационные пространства, дом и мастерская Деда Мороза. Для самых маленьких жителей и гостей Тбилиси устроят спортивные, образовательные и детские развлекательные мероприятия, кинотеатр под открытым небом, шествие сказочных героев. Посетителей мероприятия будет встречать Дед Мороз (Санта Клаус) с артистами. Гостей "Новогоднего городка" ожидают также "Рождественская ярмарка" и "Фестиваль сладостей". В рамках новогодних мероприятий 31 декабря традиционно состоится грандиозный новогодний гала-концерт с участием звезд грузинской эстрады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

