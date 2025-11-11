https://sputnik-georgia.ru/20251111/oskorblenie-obschestva--deputat-ob-iske-natsdvizheniya-v-konstitutsionnyy-sud-gruzii-295732640.html

Оскорбление общества – депутат об иске "Нацдвижения" в Конституционный суд Грузии

Оскорбление общества – депутат об иске "Нацдвижения" в Конституционный суд Грузии

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Подача иска бывшей правящей партией "Единое национальное движение" в Конституционный суд после публикации заключения парламентской следственной комиссии является очередным оскорблением для грузинского общества, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. "Нацдвижение" начинает конституционное разбирательство против "Грузинской мечты". Иски будут подаваться в три этапа: сначала оспорят выводы следственной комиссии, затем законы, позволяющие запрещать партии, а третий этап будет связан непосредственно с иском самой "Грузинской мечты". Как заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили, эти аргументы будут иметь решающее значение на этапе рассмотрения дела в Страсбургском суде. Он напомнил, что парламентская следственная комиссия во главе с Теей Цулукиани на протяжении нескольких месяцев рассматривала вопрос и представила обществу итоговое заключение. "После этого заключения, когда ты – "Нацдвижение", и еще подаешь какой-то иск, – это будет очередным оскорблением общества, в котором, я не думаю, что остались идейные сторонники "Национального движения"", – отметил Кирцхалия. Он также добавил, что "Национальное движение" и его покровители должны дождаться основного процесса, который вскоре состоится в Конституционном суде на основании того заключения, которое они сегодня оспаривают. Ранее, 4 ноября, Конституционный суд Грузии принял иск 88 депутатов парламента о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий и последующем их упразднении. Иск касается трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям по этой части вменяют как нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны", и в его обоснование входят события, связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Слушания по делу продлятся до девяти месяцев. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

