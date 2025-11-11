https://sputnik-georgia.ru/20251111/ozero-paravani--serdtse-dzhavakheti-i-istochnik-dokhoda-dlya-mestnykh-zhiteley-295745360.html
Озеро Паравани – сердце Джавахети и источник дохода для местных жителей
Озеро Паравани – сердце Джавахети и источник дохода для местных жителей
Высокогорное озеро Паравани – одно из самых впечатляющих мест на юге Грузии. Расположенное на высоте более двух тысяч метров, оно считается крупнейшим в стране...
2025-11-11T18:09+0400
2025-11-11T18:09+0400
2025-11-11T19:29+0400
Для жителей региона Самцхе-Джавахети Паравани – не просто природная достопримечательность, а важная часть повседневной жизни. Здесь активно развита рыбалка: в озере водятся карп, форель и другие виды рыб, а по берегам работают десятки рыбных хозяйств.Путешественников сюда привлекают чистый воздух, просторные плато, пастбища и традиционные села, сохранившие старинный уклад. Это место идеально подходит для кемпинга, рыбалки и фототуров.
2025
Озеро Паравани – сердце Джавахети и источник дохода для местных жителей
18:09 11.11.2025 (обновлено: 19:29 11.11.2025)
Высокогорное озеро Паравани – одно из самых впечатляющих мест на юге Грузии. Расположенное на высоте более двух тысяч метров, оно считается крупнейшим в стране и занимает площадь свыше 37 квадратных километров
Для жителей региона Самцхе-Джавахети Паравани – не просто природная достопримечательность, а важная часть повседневной жизни. Здесь активно развита рыбалка: в озере водятся карп, форель и другие виды рыб, а по берегам работают десятки рыбных хозяйств.
Путешественников сюда привлекают чистый воздух, просторные плато, пастбища и традиционные села, сохранившие старинный уклад. Это место идеально подходит для кемпинга, рыбалки и фототуров.