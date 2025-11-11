https://sputnik-georgia.ru/20251111/ozero-paravani--serdtse-dzhavakheti-i-istochnik-dokhoda-dlya-mestnykh-zhiteley-295745360.html

Озеро Паравани – сердце Джавахети и источник дохода для местных жителей

Озеро Паравани – сердце Джавахети и источник дохода для местных жителей

Высокогорное озеро Паравани – одно из самых впечатляющих мест на юге Грузии. Расположенное на высоте более двух тысяч метров, оно считается крупнейшим в стране...

Для жителей региона Самцхе-Джавахети Паравани – не просто природная достопримечательность, а важная часть повседневной жизни. Здесь активно развита рыбалка: в озере водятся карп, форель и другие виды рыб, а по берегам работают десятки рыбных хозяйств.Путешественников сюда привлекают чистый воздух, просторные плато, пастбища и традиционные села, сохранившие старинный уклад. Это место идеально подходит для кемпинга, рыбалки и фототуров.

