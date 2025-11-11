https://sputnik-georgia.ru/20251111/pasport-gruzii-vnov-silneyshiy-v-regione-295721049.html

Паспорт Грузии вновь сильнейший в регионе

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинский паспорт остается самым сильным в регионе, заняв 46 место в Индексе ценности мировых паспортов, составляемом ежегодно международной компанией Henley & Partners.При составлении списка учитываются такие показатели, как свобода передвижения и количество стран, в которые обладатель паспорта конкретной страны может путешествовать без визы. Согласно новому рейтингу, Грузия потеряла две позиции, сместившись с 44 на 46 место в Индексе ценности мировых паспортов.По последним данным, граждане Грузии могут путешествовать без визы в 123 страны мира. Что касается соседних с Грузией стран, то Россия занимает 50 место, а ее граждане могут путешествовать без визы в 114 стран мира. На 51 месте – Турция (в 113 стран), Азербайджан занимает 72 место (в 71 страну), а Армения – 72 место (в 67 стран). Рейтинг Henley Passport Index показывает, граждане каких стран могут въезжать в ту или иную страну без визы. Он основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта и включает 199 паспортов из 227 стран. Henley & Partners выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов долларов в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

