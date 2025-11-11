https://sputnik-georgia.ru/20251111/pervye-podrobnosti-krusheniya-samoleta-u-granitsy-gruzii-295743205.html

Появились первые подробности крушения самолета у границы Грузии

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Самолет, потерпевший крушение у границы Грузии и Азербайджана, вылетел с аэропорта Гянджа в Азербайджане, сообщает ТВ "Квирис палитра". Кадры крушения самолета распространили днем 11 ноября грузинские телеканалы. По данным ТВ, четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане. На момент крушения он летел на высоте около восьми километров. Официальные власти Грузии, Азербайджана и Турции пока не делали комментариев для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

