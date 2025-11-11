Репутация под угрозой – новый посол Франции в Грузии оказался в центре скандала

https://sputnik-georgia.ru/20251111/reputatsiya-pod-ugrozoy--novyy-posol-frantsii-v-gruzii-okazalsya-v-tsentre-skandala-295735088.html

Оливье Курто был назначен послом Франции в Грузии в августе 2025 года, сменив на этом посту Шераз Гасри 11.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Тайная встреча нового посла Франции в Грузии Оливье Курто с представителями неправительственных организаций, "замеченных в антигрузинской и антиконституционной деятельности", вызывает вопросы, а подобные контакты могут бросить тень на репутацию дипломата, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. По данным телеканала "Рустави 2", посол Франции провел закрытую встречу с представителями около 15 НПО, включая Ассоциацию молодых юристов и Центр стратегического анализа. Мероприятие состоялось не в посольстве, а в одной из квартир на улице Чантурия в Тбилиси. Подробности встречи не разглашаются. Что касается места, то проведение такой встречи в квартире, а не в посольстве, вызывает вопросы и "не создает положительного впечатления", заявил, в свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. "Безусловно, вызывает вопросы тот факт, что встреча состоялась не в посольстве и не публично, а в частной квартире. Логично, что могут возникнуть определенные сомнения. Однако учитывая, что посол недавно прибыл в Грузию, надеюсь, он не выйдет за рамки Венской конвенции", – отметил Мачавариани. Депутат добавил, что общественность ждет разъяснений от посла и французского посольства. Оливье Курто был назначен послом Франции в Грузии в августе 2025 года, сменив на этом посту Шераз Гасри, которая занимала должность с 2023 года. Бывшая глава французской дипмиссии активно поддерживала оппозицию, за что неоднократно подвергалась резкой критике со стороны представителей правящей партии. После заявления посла летом 2024 года о том, что средства, предназначенные для бюджета Грузии, будут направлены НПО и СМИ, в "Грузинской мечте" обвинили французское посольство в финансировании радикальных организаций и возложили ответственность за их действия на дипломата. В ответ Гасри заявила, что решение Парижа связано с заключением Евросовета, согласно которому процесс интеграции Грузии в Европейский союз был приостановлен из-за действий грузинских властей. После парламентских выборов осенью 2024 года глава МИД Грузии Мака Бочоришвили выразила сомнения в том, насколько корректно посол Франции информирует свое правительство о происходящих в Грузии процессах. Ранее Гасри комментировала в сети X заявление тогдашнего президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что новые выборы в Грузии могут стать выходом из политического кризиса. Оппозиционные партии отказались признать итоги парламентских выборов 2024 года, назвав их сфальсифицированными. Победу "Грузинской мечты" не поздравили ни США, ни руководство Евросоюза. Из стран ЕС поздравления поступили лишь от Венгрии и Словакии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

