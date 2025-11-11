Грузия
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
11.11.2025
2025-11-11T09:01+0400
2025-11-11T09:01+0400
грузия
туризм
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22775/33/227753314_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_1fc8f67529a96da3fae82ccd7b019319.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2025 года потратили за рубежом почти 699,9 миллиона лари, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 167,2 лари – на 4,1% больше, чем в июле-сентябре 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. В третьем квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 784,7 тысячи выездов за границу, на 3,4% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. Большую часть выездных визитов (41,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 412,6 тысячи, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (34,3%), Россию (18,3%), Армению (14,6%), Азербайджан (1,8%) и страны ЕС (16,4%). Граждане Грузии большей частью ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В этот период продолжительность визита гражданина Грузии за рубеж составляла в среднем 7,9 ночи, что на 0,5% больше аналогичных данных прошлого года. В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

09:01 11.11.2025
Граждане Грузии большей частью ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2025 года потратили за рубежом почти 699,9 миллиона лари, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 167,2 лари – на 4,1% больше, чем в июле-сентябре 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в июле-сентябре 2025 года

Наименование расходов

Расходы, млн лари

Доля в общих расходах, %

Расходы за визит, лари

Покупки

264,8

37,8

441,7

Питание

193,8

27,7

323,2

Проживание

97,7

14,0

163,0

Местный транспорт

81,9

11,7

136,7

Развлечения

34,5

4,9

57,5

Другие расходы

27,1

3,9

45,2

В третьем квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 784,7 тысячи выездов за границу, на 3,4% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года.
Большую часть выездных визитов (41,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 412,6 тысячи, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (34,3%), Россию (18,3%), Армению (14,6%), Азербайджан (1,8%) и страны ЕС (16,4%).
Граждане Грузии большей частью ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в третьем квартале 2025 года

Цель поездки

Кол-во туристов, тыс. человек

Доля в общем кол-ве туристов, %

Посещение друзей и родственников

216,6

36,1

Шопинг

173,7

29,0

Отдых и развлечения

126,0

21,0

Профессиональная деятельность

54,0

9,0

Лечение

13,8

2,3

Другое

15,6

2,6

В этот период продолжительность визита гражданина Грузии за рубеж составляла в среднем 7,9 ночи, что на 0,5% больше аналогичных данных прошлого года.
В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%).
Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.
