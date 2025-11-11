https://sputnik-georgia.ru/20251111/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--novye-dannye-295729173.html

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Sputnik Грузия

Граждане Грузии большей частью ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников 11.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-11T09:01+0400

2025-11-11T09:01+0400

2025-11-11T09:01+0400

грузия

туризм

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22775/33/227753314_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_1fc8f67529a96da3fae82ccd7b019319.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2025 года потратили за рубежом почти 699,9 миллиона лари, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 167,2 лари – на 4,1% больше, чем в июле-сентябре 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание. В третьем квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 784,7 тысячи выездов за границу, на 3,4% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года. Большую часть выездных визитов (41,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 412,6 тысячи, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (34,3%), Россию (18,3%), Армению (14,6%), Азербайджан (1,8%) и страны ЕС (16,4%). Граждане Грузии большей частью ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В этот период продолжительность визита гражданина Грузии за рубеж составляла в среднем 7,9 ночи, что на 0,5% больше аналогичных данных прошлого года. В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%). Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика