Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

11.11.2025
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2025 года потратили за рубежом почти 699,9 миллиона лари, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 167,2 лари – на 4,1% больше, чем в июле-сентябре 2024 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в июле-сентябре 2025 года
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
264,8
37,8
441,7
Питание
193,8
27,7
323,2
Проживание
97,7
14,0
163,0
Местный транспорт
81,9
11,7
136,7
Развлечения
34,5
4,9
57,5
Другие расходы
27,1
3,9
45,2
В третьем квартале 2025 года граждане Грузии осуществили 784,7 тысячи выездов за границу, на 3,4% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года.
Большую часть выездных визитов (41,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 412,6 тысячи, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (34,3%), Россию (18,3%), Армению (14,6%), Азербайджан (1,8%) и страны ЕС (16,4%).
Граждане Грузии большей частью ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в третьем квартале 2025 года
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс. человек
Доля в общем кол-ве туристов, %
Посещение друзей и родственников
216,6
36,1
Шопинг
173,7
29,0
Отдых и развлечения
126,0
21,0
Профессиональная деятельность
54,0
9,0
Лечение
13,8
2,3
Другое
15,6
2,6
В этот период продолжительность визита гражданина Грузии за рубеж составляла в среднем 7,9 ночи, что на 0,5% больше аналогичных данных прошлого года.
В 2024 году граждане Грузии осуществили 2,8 миллиона выездов за границу, на 1,4% меньше по сравнению с 2023 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,4%), Россию (18,3%), Армению (12,1%), Азербайджан (2,2%) и страны ЕС (16,3%).
Кроме того, граждане Грузии в 2024 году потратили за рубежом почти 2,3 миллиарда лари, что на 11,3% больше по сравнению с 2023 годом.