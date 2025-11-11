https://sputnik-georgia.ru/20251111/turtsiya-podtverdila-krushenie-voennogo-samoleta-na-territorii-gruzii-est-pogibshie-295744514.html
Турция подтвердила крушение военного самолета на территории Грузии, есть погибшие
Турция подтвердила крушение военного самолета на территории Грузии, есть погибшие
11.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министерство национальной обороны Турции официально подтвердило крушение военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules. Об этом ведомство сообщило в сети Х."Самолет, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии. Поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Грузии", – уточнили в министерстве.Как уточнило МВД Грузии, турецкий самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, в пяти километрах от госграницы с Азербайджаном.По предварительной информации, борт выполнял рейс из Азербайджана в Турцию.По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министерство национальной обороны Турции официально подтвердило крушение военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules. Об этом ведомство сообщило в сети Х.
"Самолет, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии. Поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Грузии", – уточнили в министерстве.
Как уточнило МВД Грузии, турецкий самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, в пяти километрах от госграницы с Азербайджаном.
По предварительной информации, борт выполнял рейс из Азербайджана в Турцию.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека".