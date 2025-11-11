https://sputnik-georgia.ru/20251111/turtsiya-podtverdila-krushenie-voennogo-samoleta-na-territorii-gruzii-est-pogibshie-295744514.html

Турция подтвердила крушение военного самолета на территории Грузии, есть погибшие

Турция подтвердила крушение военного самолета на территории Грузии, есть погибшие

Sputnik Грузия

Поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Грузии 11.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-11T17:29+0400

2025-11-11T17:29+0400

2025-11-11T17:59+0400

новости

грузия

происшествия

турция

азербайджан

сигнахи

авиакатастрофа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0b/295744340_0:311:3076:2041_1920x0_80_0_0_acca60c07ef7161193f54324d4aa9b0c.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министерство национальной обороны Турции официально подтвердило крушение военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules. Об этом ведомство сообщило в сети Х."Самолет, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии. Поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Грузии", – уточнили в министерстве.Как уточнило МВД Грузии, турецкий самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, в пяти километрах от госграницы с Азербайджаном.По предварительной информации, борт выполнял рейс из Азербайджана в Турцию.По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

азербайджан

сигнахи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, турция, азербайджан, сигнахи, авиакатастрофа