Турция подтвердила крушение военного самолета на территории Грузии, есть погибшие
Турция подтвердила крушение военного самолета на территории Грузии, есть погибшие
Поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Грузии 11.11.2025
Турция подтвердила крушение военного самолета на территории Грузии, есть погибшие

17:29 11.11.2025 (обновлено: 17:59 11.11.2025)
© photo: Sputnik / Александр Мельников / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules
Военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2025
© photo: Sputnik / Александр Мельников
/
Перейти в фотобанк
Поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Грузии
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министерство национальной обороны Турции официально подтвердило крушение военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules. Об этом ведомство сообщило в сети Х.
"Самолет, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии. Поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Грузии", – уточнили в министерстве.
Как уточнило МВД Грузии, турецкий самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, в пяти километрах от госграницы с Азербайджаном.
По предварительной информации, борт выполнял рейс из Азербайджана в Турцию.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека".
