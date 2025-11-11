https://sputnik-georgia.ru/20251111/v-gruzii-sozdayut-novuyu-strukturu-dlya-gosudarstvennykh-zakupok-295740030.html

В Грузии создают новую структуру для государственных закупок

В Грузии создают новую структуру для государственных закупок

Новая структура будет называться Центральный закупочный орган и будет действовать по установленным правительством правилам 11.11.2025

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Парламентские комитеты рассматривают поправки в закон "О государственных закупках", который предполагает создание нового независимого органа, который будет заниматься централизованными закупками из бюджета. Новая структура будет называться "Центральный закупочный орган" и будет действовать в соответствии с детальным порядком и условиями осуществления централизованных закупок, прописанными правительством Грузии. В то же время, согласно представленному проекту, решением правительства Грузии право на осуществление деятельности, связанной с централизованной закупкой в конкретной сфере, дополнительно может быть предоставлено другой закупочной организации. После создания Центрального закупочного органа, плата за подачу предложения в консолидированном тендере определяется в размере 100 лари, а победивший в консолидированном тендере претендент обязан будет также уплатить на счет Центрального закупочного органа сумму не более 1% от стоимости заключаемого договора закупки. Законопроект вступит в силу после опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

