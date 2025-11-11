В Грузии становятся все более популярными солнечные батареи – видео

https://sputnik-georgia.ru/20251111/v-gruzii-stanovyatsya-vse-bolee-populyarnymi-solnechnye-batarei---video-295744873.html

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сегодня солнечные батареи стоят намного дешевле, чем несколько лет назад, и при этом возросла их мощность, что немаловажно, ведь можно обеспечить электроэнергией не только свой дом, но и продать излишки энергокомпаниям, которые работают в регионах Грузии.Собственное производство электроэнергии с помощью солнечных панелей может повысить энергетическую безопасность, особенно в случае перебоев в электросети. При этом год от года в Грузии растет объем потребляемой электроэнергии. В 2024 году стране понадобилось 14,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом.В настоящее время более 80% всех солнечных батарей в мире выпускает Китай. Эксперты уверены, что в Грузии, где 300 дней в году – ясные, энергию солнца использовать просто необходимо.

