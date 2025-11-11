Грузия
В Грузии становятся все более популярными солнечные батареи – видео
В Грузии становятся все более популярными солнечные батареи – видео
В Грузии становится все более популярной в частном секторе установка солнечных батарей. На это влияют несколько факторов: развитие технологий и снижение...
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сегодня солнечные батареи стоят намного дешевле, чем несколько лет назад, и при этом возросла их мощность, что немаловажно, ведь можно обеспечить электроэнергией не только свой дом, но и продать излишки энергокомпаниям, которые работают в регионах Грузии.Собственное производство электроэнергии с помощью солнечных панелей может повысить энергетическую безопасность, особенно в случае перебоев в электросети. При этом год от года в Грузии растет объем потребляемой электроэнергии. В 2024 году стране понадобилось 14,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом.В настоящее время более 80% всех солнечных батарей в мире выпускает Китай. Эксперты уверены, что в Грузии, где 300 дней в году – ясные, энергию солнца использовать просто необходимо.
В Грузии становятся все более популярными солнечные батареи – видео

17:49 11.11.2025 (обновлено: 18:03 11.11.2025)
В Грузии становится все более популярной в частном секторе установка солнечных батарей. На это влияют несколько факторов: развитие технологий и снижение стоимости солнечных панелей, а также необходимость в надежных и возобновляемых источниках энергии
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сегодня солнечные батареи стоят намного дешевле, чем несколько лет назад, и при этом возросла их мощность, что немаловажно, ведь можно обеспечить электроэнергией не только свой дом, но и продать излишки энергокомпаниям, которые работают в регионах Грузии.

Собственное производство электроэнергии с помощью солнечных панелей может повысить энергетическую безопасность, особенно в случае перебоев в электросети. При этом год от года в Грузии растет объем потребляемой электроэнергии. В 2024 году стране понадобилось 14,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом.

В настоящее время более 80% всех солнечных батарей в мире выпускает Китай. Эксперты уверены, что в Грузии, где 300 дней в году – ясные, энергию солнца использовать просто необходимо.
