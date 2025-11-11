https://sputnik-georgia.ru/20251111/voennyy-samolet-poterpel-krushenie-na-granitse-gruzii-i-azerbaydzhana-295740734.html
Военный самолет потерпел крушение у границы Грузии и Азербайджана
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Военный самолет потерпел крушение недалеко от границы Грузии и Азербайджана, сообщает телекомпания Imedi.Информация о пострадавших пока не распространяется, как и детали крушения. Предположительно, судно является турецким, пишет СМИ.
15:51 11.11.2025 (обновлено: 15:58 11.11.2025)
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Военный самолет потерпел крушение недалеко от границы Грузии и Азербайджана, сообщает телекомпания Imedi.
Информация о пострадавших пока не распространяется, как и детали крушения. Предположительно, судно является турецким, пишет СМИ.