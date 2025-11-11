https://sputnik-georgia.ru/20251111/zhertvoy-brakonerov-v-gruzii-stal-zanesennyy-v-krasnuyu-knigu-buryy-medved-295743642.html

Жертвой браконьеров в Грузии стал занесенный в Красную книгу бурый медведь

Жертвой браконьеров в Грузии стал занесенный в Красную книгу бурый медведь

Полицейские изъяли зарегистрированное оружие и мясо дичи, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 11.11.2025, Sputnik Грузия

происшествия

грузия

новости

кахети

агентство охраняемых территорий

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Браконьеры убили занесенного в Красную книгу Грузии бурого медведя в Лагодехском заповеднике (регион Кахети), сообщили в Агентстве охраняемых территорий. Как сообщили в МВД, по факту незаконной охоты начато расследование по статье 301 Уголовного кодекса "Незаконная охота". Полицейские изъяли зарегистрированное оружие и мясо дичи, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Лагодехские охраняемые территории расположены в приграничной зоне, где рейнджеры и пограничники совместно контролируют ситуацию и ведут активную борьбу с браконьерством. Охота и перемещение оружия здесь строго запрещены и наказываются по закону. Борьба с браконьерством и разработка системы адекватной правовой ответственности за противоправные действия являются частью государственной политики защиты и сохранения биоразнообразия страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

