Жертвой браконьеров в Грузии стал занесенный в Красную книгу бурый медведь

Полицейские изъяли зарегистрированное оружие и мясо дичи, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 11.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Браконьеры убили занесенного в Красную книгу Грузии бурого медведя в Лагодехском заповеднике (регион Кахети), сообщили в Агентстве охраняемых территорий. Как сообщили в МВД, по факту незаконной охоты начато расследование по статье 301 Уголовного кодекса "Незаконная охота". Полицейские изъяли зарегистрированное оружие и мясо дичи, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Лагодехские охраняемые территории расположены в приграничной зоне, где рейнджеры и пограничники совместно контролируют ситуацию и ведут активную борьбу с браконьерством. Охота и перемещение оружия здесь строго запрещены и наказываются по закону. Борьба с браконьерством и разработка системы адекватной правовой ответственности за противоправные действия являются частью государственной политики защиты и сохранения биоразнообразия страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
