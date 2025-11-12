https://sputnik-georgia.ru/20251112/295759507.html
Стали известны детали уголовных дел против экс-премьера Грузии
12.11.2025
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария предъявлены обвинения в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и превышении служебных полномочий на посту министра внутренних дел по двум эпизодам. Георгию Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы. Первый эпизод касается событий, развивавшихся в ночь на 21 июня 2019 года. Акция 20 июня, которая началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера, к ночи переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие пытались ворваться в парламент. В мае 2024 года Европейский суд по правам человека обязал грузинское государство провести необходимые следственные действия по событиям в Тбилиси в ночь на 21 июня и порекомендовал "оценить действия лиц, ответственных за планирование и проведение мероприятий по разгону митингующих"."В результате проведенных следственных действий была выявлена виновность конкретного лица – Георгия Гахария", – говорится в сообщении прокуратуры. По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан". "В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения", – говорится в сообщении. Что касается второго эпизода обвинения, он относится к установке полицейского поста в августе 2019 года вблизи села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси, расположенного у административной границы Цхинвальского региона (Южной Осетии). Следствием установлено, что 24 августа 2019 года Гахария, который одновременно являлся секретарем и постоянным членом Совета национальной безопасности, игнорируя полномочия Совета национальной безопасности и не согласовав свои действия с премьер-министром Грузии, а также без координации со Службой госбезопасности и без информирования Наблюдательной миссии Европейского союза, единолично принял решение о возведении дополнительного полицейского поста возле села Чорчана. По данным следствия, установка поста и освещение этого факта в СМИ "были использованы в качестве предлога для действий, направленных против территориальной целостности Грузии". "Данными действиями Георгий Гахария умышленно превысил пределы своих служебных полномочий, что повлекло существенное нарушение законных интересов общества и государства", – говорится в сообщении.Напомним, Георгий Гахария покинул Грузию в июне 2025 года и получил убежище в Германии. Согласно международному законодательству, он не подлежит выдаче властям Грузии и может быть арестован лишь по прибытии в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
