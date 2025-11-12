https://sputnik-georgia.ru/20251112/295759507.html

Стали известны детали уголовных дел против экс-премьера Грузии

По предъявленным обвинениям Гахария грозит до 13 лет лишения свободы 12.11.2025, Sputnik Грузия

новости

грузия

тбилиси

хашурский район

цхинвальский регион

сергей гаврилов

георгий гахария

межпарламентская ассамблея православия

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Бывшему премьер-министру Грузии Георгию Гахария предъявлены обвинения в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и превышении служебных полномочий на посту министра внутренних дел по двум эпизодам. Георгию Гахария грозит по предъявленным обвинениям до 13 лет лишения свободы. Первый эпизод касается событий, развивавшихся в ночь на 21 июня 2019 года. Акция 20 июня, которая началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера, к ночи переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие пытались ворваться в парламент. В мае 2024 года Европейский суд по правам человека обязал грузинское государство провести необходимые следственные действия по событиям в Тбилиси в ночь на 21 июня и порекомендовал "оценить действия лиц, ответственных за планирование и проведение мероприятий по разгону митингующих"."В результате проведенных следственных действий была выявлена виновность конкретного лица – Георгия Гахария", – говорится в сообщении прокуратуры. По данным следствия, Георгий Гахария, "пренебрегая инструкциями и законодательством, поручил сотрудникам департамента особых поручений использовать специальные средства совокупно, в параллельном режиме, без какого-либо предупреждения и предоставления возможности мирным участникам акции покинуть территорию, тем самым организовав умышленное нанесение вреда здоровью граждан". "В результате совокупного применения спецсредств, в том числе резиновых пуль, десятки граждан получили ранения различной степени тяжести, в том числе два гражданина потеряли глаз, а пятеро – получили тяжкие телесные повреждения", – говорится в сообщении. Что касается второго эпизода обвинения, он относится к установке полицейского поста в августе 2019 года вблизи села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси, расположенного у административной границы Цхинвальского региона (Южной Осетии). Следствием установлено, что 24 августа 2019 года Гахария, который одновременно являлся секретарем и постоянным членом Совета национальной безопасности, игнорируя полномочия Совета национальной безопасности и не согласовав свои действия с премьер-министром Грузии, а также без координации со Службой госбезопасности и без информирования Наблюдательной миссии Европейского союза, единолично принял решение о возведении дополнительного полицейского поста возле села Чорчана. По данным следствия, установка поста и освещение этого факта в СМИ "были использованы в качестве предлога для действий, направленных против территориальной целостности Грузии". "Данными действиями Георгий Гахария умышленно превысил пределы своих служебных полномочий, что повлекло существенное нарушение законных интересов общества и государства", – говорится в сообщении.Напомним, Георгий Гахария покинул Грузию в июне 2025 года и получил убежище в Германии. Согласно международному законодательству, он не подлежит выдаче властям Грузии и может быть арестован лишь по прибытии в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

