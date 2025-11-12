Экс-премьеру Грузии Георгию Гахария заочно предъявлены обвинения

https://sputnik-georgia.ru/20251112/eks-premeru-gruzii-georgiyu-gakhariya-zaochno-predyavleny-obvineniya-295757110.html
Сам политик находится в Германии с июня 2025 года 12.11.2025
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария привлечен к уголовной ответственности по двум делам: они касаются известных событий 20-21 июня 2019 года и эпизода в Чорчана, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.
Гахария обвиняют в превышении служебных полномочий на посту министра внутренних дел в 2019 году.
Напомним, акция 20 июня 2019 года началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом в кресле спикера.
К ночи акция переросла в беспорядки: протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Операцией руководил в то время министр внутренних дел Георгий Гахария.
В 2024 году НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным.
ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью "установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими".
Сам Георгий Гахария не раз заявлял, что полностью ответственен за действия полиции в ту ночь, и готов сотрудничать со следствием по делу.
Второе дело касается установки полицейского поста в августе 2019 года близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси.
Георгий Гахария покинул Грузию в июне 2025 года и получил убежище в Германии. Согласно международному законодательству, он не подлежит выдаче властям Грузии и может быть арестован лишь по прибытии в Грузию.