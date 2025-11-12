https://sputnik-georgia.ru/20251112/eks-premeru-gruzii-georgiyu-gakhariya-zaochno-predyavleny-obvineniya-295757110.html

Экс-премьеру Грузии Георгию Гахария заочно предъявлены обвинения

Экс-премьеру Грузии Георгию Гахария заочно предъявлены обвинения

Sputnik Грузия

Сам политик находится в Германии с июня 2025 года 12.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-12T15:04+0400

2025-11-12T15:04+0400

2025-11-12T16:03+0400

новости

грузия

происшествия

тбилиси

георгий гахария

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261618211_110:98:1140:678_1920x0_80_0_0_9683b565f716da8679950a18174cd7dc.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария привлечен к уголовной ответственности по двум делам: они касаются известных событий 20-21 июня 2019 года и эпизода в Чорчана, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе. Гахария обвиняют в превышении служебных полномочий на посту министра внутренних дел в 2019 году.Напомним, акция 20 июня 2019 года началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом в кресле спикера. К ночи акция переросла в беспорядки: протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Операцией руководил в то время министр внутренних дел Георгий Гахария.В 2024 году НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным. ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью "установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими". Сам Георгий Гахария не раз заявлял, что полностью ответственен за действия полиции в ту ночь, и готов сотрудничать со следствием по делу. Второе дело касается установки полицейского поста в августе 2019 года близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси.Георгий Гахария покинул Грузию в июне 2025 года и получил убежище в Германии. Согласно международному законодательству, он не подлежит выдаче властям Грузии и может быть арестован лишь по прибытии в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, тбилиси, георгий гахария